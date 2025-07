Des jeunes filles russes lors d'un exercice militaire en Crimée occupée par la Russie: les enfants sont apparemment aussi impliqués dans le développement et les tests des drones Kamikaze. Image: Imago

Le Kremlin utiliserait un jeu vidéo pour recruter des ados

Des enfants et adolescents seraient enrôlés pour participer activement à la conception, la fabrication, et même la manipulation de drones militaires destinés à la guerre en Ukraine. Une stratégie du Kremlin mêlant jeux vidéo, concours de talents et usines militarisées.

Plus de «International»

Un article de

Pour accélérer la production de drones, Vladimir Poutine peut apparemment compter sur une aide inattendue, celle de la jeunesse russe. The Insider, média d’opposition en exil, affirme que des enfants sont intégrés très tôt dans la chaîne de développement de drones kamikazes. L’objectif: détecter les esprits brillants dès le plus jeune âge.

Selon ce rapport, le processus de recrutement commence parfois par un simple jeu vidéo: Berloga, lancé en 2022. Le joueur y incarne un ours qui combat des essaims d’abeilles… à l’aide de drones. Les meilleurs joueurs peuvent obtenir des points bonus aux examens scolaires. Un système de récompense qui fonctionne comme un premier filtre pour repérer les plus doués.

De la compétition à l’industrie de l’armement

Une fois repérés, les élèves les plus prometteurs sont invités à participer à des concours nationaux de talents comme «La grande épreuve». Selon The Insider, les organisateurs sont des entreprises liées à l’industrie militaire, dont certaines figurent sur des listes de sanctions internationales pour leur rôle direct dans la guerre en Ukraine.

Un adolescent a raconté au média d’opposition avoir «activement participé à la modélisation de composants pour différents systèmes de drones». Et les organisateurs brouillent les pistes. Les objectifs militaires sont soigneusement dissimulés. Un autre enfant explique:

«Nous ne devions pas dire que c’était pour la guerre. Nous avons donc inventé des applications civiles. Un projet doit toujours avoir un usage double. C’est une règle non écrite que j’ai observée dans chaque concours.»

Des adolescents dans les usines de drones

Le chef du Kremlin a appelé à plusieurs reprises à augmenter la production de drones. Sur le champ de bataille, ces appareils jouent désormais un rôle central, aussi bien pour les attaques de front que pour les frappes ciblées à longue distance. Pour suivre le rythme des évolutions technologiques, la Russie semble cibler des jeunes attirés par la technologie.

Selon le rapport, des mineurs sont aussi impliqués dans la production de drones de plus grande taille. Dans un documentaire diffusé ce week-end par la chaîne militaire Zvezda, on voit des adolescents dans une usine de drones à Elabouga (Tatarstan, centre-ouest), participant à l’assemblage de drones kamikazes.

Drones Kamikaze russes de type Geran-2: des enfants participent apparemment à la construction des projectiles. Image: Imago

Une violation du droit international

Des centaines de drones de type Geran-2, dérivés du modèle iranien Shahed-136, y ont été montrés. Ces appareils sont régulièrement utilisés pour frapper des zones civiles en Ukraine. L’Union européenne a déjà sanctionné l’usine d’Elabouga. Celle-ci a d’ailleurs été visée à plusieurs reprises par des attaques de drones ukrainiens. Rien que pour cela, le recours à des enfants dans cette usine constitue une violation du droit international.

D’après le reportage, des jeunes de 14 et 15 ans suivent une formation spécialisée dans un centre proche de l’usine, dans l’objectif d’y travailler ensuite. Leurs visages ont été floutés à l’écran. Un adolescent a confié à The Insider avoir donné des cours à des soldats, à seulement 13 ans, dans une institution d’Etat.

Les journalistes de The Insider affirment avoir mené leurs enquêtes sous une fausse identité: ils se sont fait passer pour des employés de médias d’Etat, car le journalisme indépendant est de facto interdit en Russie. Ils ont donc adopté le statut de journalistes contrôlés par l’Etat afin d’obtenir plus facilement des informations sensibles auprès de leurs interlocuteurs.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich