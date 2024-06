Bardella lisse son programme en vue des législatives

Ce qui n'empêche pas Emmanuel Macron de trouver le programme de l'extrême droite «déraisonnable» à la fois «financièrement et dans son rapport à la politique». (ats)

«Nous n'avons jamais eu de mansuétude à l'égard de milices qui cassent et menacent la paix civile dans notre société»

De la même manière, il s'est engagé à dissoudre «toutes les organisations d'ultragauche et d'ultradroite», y compris le syndicat étudiant GUD dont d'anciens membres gravitent autour du RN.

En particulier sur la réforme des retraites portant l'âge légal à 64 ans, qu'il s'est engagé à abroger «à partir de l'automne» en favorisant les carrières longues. Ou encore sur son programme économique, promettant une baisse de la TVA sur l'énergie et les carburants dès cet été, mais seulement dans «un second temps» sur les «produits de première nécessité».

Le jeune président du RN a d'ailleurs confirmé son intention de maintenir le soutien militaire à Kiev, avec toutefois une «ligne rouge» sur les «missiles longue portée» et autres armes qui permettraient de «frapper le territoire russe», pour «éviter tout risque d'escalade».

Plus question donc de «quitter le commandement intégré» de l'Alliance atlantique, comme le proposait Marine Le Pen il y a deux ans. En tout cas pas tant que la guerre en Ukraine «est toujours en cours», comme M. Bardella l'avait déjà expliqué pour tenter de gommer l'image pro-Kremlin que son parti traîne comme un boulet.

«Il y a un enjeu de crédibilité à l'égard de nos partenaires européens et de nos alliés de l'Otan»

Et le chef de file du RN, crédité de 33% dans le dernier sondage Ifop de lundi, d'ajouter:

Le favori joue la sécurité. «Je n'entends pas remettre en cause les engagements pris par la France sur la scène internationale», a déclaré Jordan Bardella, en visite au salon de défense Eurosatory près de Paris.

A onze jours des législatives, le président du RN Jordan Bardella a voulu rassurer mercredi sur sa politique étrangère, en affirmant ne pas vouloir «remettre en cause les engagements» de la France à l'international en matière de défense.

