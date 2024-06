«J’ai voté RN pour foutre la trouille au président»

«Là-bas, à Ajaccio, je me sens en France. Ici, non. A Annemasse, le choc est violent, ça fait quelques années que ça dure. Avant, j’allais encore au centre-ville, maintenant, je n’y vais plus. On sent l’insécurité, je ne me promène plus seule le soir. en mai, on a eu une attaque au couteau à Gaillard, la commune voisine, certes, un règlement de compte, mais quand même. L’extrême droite monte parce que les gens se sentent envahis. Le grand remplacement est en marche.»

Nathalie