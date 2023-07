«Ça me rend malade qu’il soit libre» une victime de Pierre Palmade se confie

«Qui a laissé cette personne en liberté? Ce monsieur a joué avec la vie de 4 personnes et tué un bébé»

«Ça me rend malade qu’il soit en liberté», déclare-t-il. Comme de nombreux internautes, Yuskel est tombé sur la vidéo de Pierre Palmade en boite de nuit à Bordeaux. Mais l'humoriste n'enfreint pas la loi. En effet, son contrôle judiciaire l'interdit de prendre le volant, de quitter la région de Nouvelle-Aquitaine ou d'entrer en contact avec les victimes et leurs familles. Il reste libre de ses mouvements. De quoi fortement agacer Yuksel.

Et en effet, si Pierre Palmade est toujours mis en examen, son contrôle judiciaire a été allégé début juin. Une décision inconcevable pour Yuksel Yakut, le conducteur de la voiture percutée. «Une personne qui cause un accident devrait tout de suite être envoyée en prison», a-t-il notamment déclaré au média français.

Cinq mois à peine après l'accident causé par Pierre Palmade, qui a fait trois blessés graves et tué un bébé à naître, le conducteur du véhicule percuté par l'humoriste s'est exprimé pour la première fois ce mercredi à BFM TV . Il a notamment fait part de son étonnement à voir l'homme complètement libre de ses mouvements.

L'une des victimes de l'accident causé par Pierre Palmade s'est exprimée pour la première fois. Elle se dit remontée et ne comprend pas pourquoi l'humoriste est libre.

