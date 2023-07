Le comédien est toujours mis en examen suite au grave accident de la route survenu le 10 février. De nouveaux éléments de l'enquête dévoilés fin mai avaient écarté plusieurs causes de l'accident, à savoir: la vitesse de la voiture ou l'envoi d'un texto par Pierre Palmade au moment de sa conduite.

Pierre Palmade avait d'abord été placé en détention provisoire, aujourd'hui il est libre de ses allées et venues et peut circuler sans bracelet électronique. Il n'a toutefois ni le droit de conduire un véhicule ou de quitter la région de la Nouvelle-Aquitaine (Sud-Ouest), ni de contacter la famille des blessés.

Pour rappel, le 10 février 2023, Pierre Palmade avait causé un grave accident de voiture alors qu'il avait consommé des stupéfiants. Les trois occupants de la voiture qu'il avait percutée avaient été grièvement blessés , il s'agissait d'un homme de 38 ans qui serait toujours à l'hôpital, de son fils de 6 ans et de sa femme qui avait fait une fausse couche consécutivement au drame.

