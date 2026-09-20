assez ensoleillé24°
DE | FR
burger
International
France

Deux morts dans un accident de deltaplane lors de la Coupe Icare

Deux morts dans un accident de deltaplane lors de la Coupe Icare

Un accident de deltaplane a coûté la vie à deux personnes dimanche matin lors de la Coupe Icare, près de Grenoble.
20.09.2026, 15:0320.09.2026, 15:03
Geraldine Fasnacht, Wingsuit et Jeremy Heitz, deltaplane, se preparent a partir dans le cadre de la conference de presse du Sonchaux Acro Show, ce jeudi 13 aout 2015 a Sonchaux sur les hauts de Villen ...
Les victimes, un pilote expérimenté et sa passagère, ont perdu la vie au moment du décollage.Image: KEYSTONE

Deux personnes sont décédées lors d'un accident de deltaplane survenu dimanche lors de la Coupe Icare, ont indiqué la préfecture de l'Isère (centre-est) et les organisateurs de ce festival annuel de sports aériens. L'accident s'est produit au moment du décollage.

«Toute la communauté est endeuillée. Deux pilotes deltistes en tandem viennent de perdre la vie lors d'un vol du matin», ont indiqué dans un communiqué les organisateurs de cette manifestation dédiée aux parapentes, deltaplanes, paramoteurs, ULM et autres montgolfières, qui se déroule chaque année à Saint-Hilaire et Lumbin, près de Grenoble.

«Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) a été engagé ce dimanche matin vers 08h15 sur un accident de deltaplane survenu dans le cadre de la coupe Icare», a indiqué de son côté la préfecture de l'Isère, confirmant le bilan de deux morts.

«Soldats d’Allah»: des chants du djihad sur le TikTok d'un club suisse
«Soldats d’Allah»: des chants du djihad sur le TikTok d'un club suisse

«Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble et confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens», précise-t-elle.

Selon une source proche du dossier, les victimes sont un quadragénaire, «pilote chevronné», et sa passagère. L'accident s'est produit au moment du décollage.

«Toutes nos pensées vont vers leurs proches et leurs familles», ajoutent les organisateurs, précisant que le programme des activités aériennes du jour est «suspendu». (dal/ats/blg/afp/belga)

Plus d'articles sur la France
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
de Murielle KASPRZAK
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
4
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
de Alexandre Cudré
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
2
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
de Fred Valet
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
de Antoine Menusier
Thèmes
Un avion de chasse F-16 s'écrase aux États-Unis
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
69 fusillades à Bruxelles: «c’est comme en temps de guerre»
À Bruxelles, deux gangs de trafiquants de drogue s'affrontent. Ils sèment la peur et la consternation dans les quartiers. Comment en est-on arrivé là ? Nous nous sommes rendus sur les lieux des faits et dans les points de vente de drogue.
«Bien sûr que je peux te raconter ce qui s'est passé. Je l'ai vu de mes propres yeux.»

Vers 21h15, le type serait arrivé sur sa mobylette. Ça n'a pas duré cinq secondes, il y a eu une détonation. «Pam, pam, pam», raconte Luis en formant un grand L avec les doigts pour mimer un pistolet.

«La balle lui est entrée par ici et ressortie de l'autre côté», dit-il en montrant sa hanche. Un ami lui a prodigué les premiers secours. Plus tard, ils ont dû amputer sa jambe, d'après ce que Luis a entendu dire.
L’article