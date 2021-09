Eric Zemmour sur Cnews. source: Cnews

Cnews est forcée de se séparer d'Eric Zemmour

Sur pression du contrôleur de l'audiovisuel français, la chaîne du groupe Canal+ est contrainte de déprogrammer le polémiste de son émission quotidienne.

Ce lundi matin, la chaîne CNews a annoncé qu'elle devait retirer de son programme l'émission du polémiste français Eric Zemmour. Pourquoi? Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a fait pression sur la chaîne en raison du flou qui existe quant à la candidature ou non du chroniqueur à la présidentielle d’avril 2022.

«Bien qu’Eric Zemmour ne se soit pas déclaré candidat à l’élection présidentielle qui aura lieu dans sept mois, le CSA, par sa décision du 9 septembre, contraint CNews et Eric Zemmour de ne pas pouvoir continuer l’émission qu’ils faisaient ensemble. La chaîne d’information CNews regrette une telle décision qui prive des millions de téléspectateurs des interventions du chroniqueur» Le communiqué de Cnews source: Le Point

Eric Zemmour intervenait dans l’émission «Face à l’info». La semaine dernière, celle-ci a dépassé les 800 000 téléspectateurs et se hissait en première position avec plus de deux fois plus de fidèles que BFMTV, rapporte Le Point. Invité ce matin de «L’heure des Pros», Eric Zemmour a reconnu que cette décision était «inéluctable», qu’«il n’y avait pas moyen de faire autrement.» 👇

(jah)