Les plaintes affluent après la diffusion d'un film anti-IVG

En France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a reçu plusieurs plaintes suite à la diffusion du film «Unplanned», considéré comme ouvertement anti-avortement.

La chaîne C8 est sous le feu des critiques depuis quelques jours. Et pour cause. La chaîne de télévision a passé, en prime time, le film très controversé: «Unplanned». La polémique autour de sa diffusion a commencé dès sa programmation, il y a quelques semaines, et se poursuit aujourd'hui. Une pétition, signée par plus de 19 000 personnes, a même été créée pour empêcher sa diffusion.

Cela n'a pas suffi, et au lendemain de la retransmission, le CSA, gendarme français de l'audiovisuel, a déjà …