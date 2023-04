Ivre, il traverse la paroi d'une télécabine et fait une chute mortelle

Un jeune homme a fait une chute mortelle d'une télécabine, en France, alors qu'il chahutait avec un ami, a indiqué dimanche le parquet de Grenoble. Une enquête a été ouverte.

«Deux jeunes hommes de 29 et 23 ans, alcoolisés, chahutaient dans la télécabine. Celui de 29 ans a traversé la paroi en plexiglas et fait une chute mortelle de 40 mètres» Eric Vaillant

Avec ces mots, le procureur du parquet de Grenoble, Eric Vaillant, a commenté un terrible fait divers qui a eu lieu dans la station française des Deux Alpes, dans le département français de l'Isère.

L'accident a eu lieu samedi vers 17h00, alors que les deux hommes regagnaient la station depuis le haut des pistes. La scène a été filmée par le plus jeune des deux hommes avec son téléphone, précise le parquet.

Il traverse la cabine et se jette contre la paroi

Selon France Bleu Isère, les deux hommes chahutaient en se filmant, et la victime, qui mesurait 1m90 et pesait plus de 100 kilos, aurait pris son élan pour traverser la cabine et se jeter contre la paroi.

Une expertise de la cabine est programmée et les gendarmes de la compagnie de La Mure ont été saisis de l'enquête. Le gestionnaire du domaine des Deux Alpes, Sata Group, indiquait samedi soir qu'une cellule de soutien psychologique a également été mise en place.

