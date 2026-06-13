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G7: un gendarme décédé et deux autres blessés en France voisine

A French police officer walks past G7 logos in Evian-les-Bains, eastern France, Thursday, June 11, 2026, ahead of the G7 summit scheduled to take place June 15-17. (AP Photo/Baz Ratner) Frrance G7 Sec ...
Un gendarme français en marge du G7 (illustration)Keystone

G7: un gendarme décédé et deux autres blessés en France voisine

Un accident de la route en marge du G7 a fait une victime ce samedi dans un accident de la route. Deux autres gendarmes sont blessés.
13.06.2026, 16:2013.06.2026, 16:37

Un motard de la gendarmerie est décédé et deux autres ont été blessés samedi dans un accident de la route en Haute-Savoie, en marge du sommet du G7 organisé à Evian de lundi à mercredi, a indiqué une source sécuritaire à l'AFP.

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D'après cette source, une voiture se serait déportée sur une route départementale à proximité de la commune de Fessy, percutant ainsi une colonne de la gendarmerie et tuant un gendarme âgé de 38 ans.

Plus de 14 000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers français sont mobilisés pour sécuriser le G7.

Organisée à partir de lundi et jusqu'à mercredi, la conférence diplomatico-économique va réunir dans les Alpes les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la France, pays hôte, ainsi que l'Union européenne.Évian est la première ville française à accueillir à deux reprises un sommet du G7, après celui de 2003.

(ats/afp)

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