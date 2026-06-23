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Canicule: deux enfants retrouvés morts dans une voiture en France

Canicule: deux enfants retrouvés morts dans une voiture en France
Le véhicule était stationné dans la cour de la maison parentale, à l'ouest de la ville.Image: AFP

Canicule: deux enfants retrouvés morts dans une voiture en France

Deux enfants âgés de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts dans la voiture familiale sur un parking de Carpentras, dans le Vaucluse. Les autorités privilégient «la piste de la canicule».
23.06.2026, 06:2523.06.2026, 06:25

Deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, ont été retrouvés morts lundi après-midi dans la voiture familiale sur un parking résidentiel à Carpentras en pleine canicule (Vaucluse), a indiqué le parquet.

«Les causes de la mort sont à déterminer, mais la piste de la canicule est privilégiée», a déclaré à l'AFP la procureure de Carpentras, Hélène Mourges. Les pompiers du Vaucluse ont indiqué avoir découvert «deux enfants en arrêt cardiovasculaire après avoir reçu un appel vers 13h20».

La mère des enfants a été prise en charge par les secours et n'a pas encore été entendue, a précisé la magistrate.

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Les enquêteurs tentaient d’établir les circonstances ayant conduit les deux enfants à se retrouver dans la voiture. Selon une source proche de l’enquête, la mère aurait livré plusieurs versions des faits.

«On se connaît tous»

Le véhicule était stationné dans la cour de la maison parentale au sein d'une résidence composée d'habitations individuelles, située dans le quartier du Bois de l'Ubac, à l'ouest de la ville.

Depuis sa fenêtre, Amandine Mighali, une voisine, vu «les allers-retours» des pompiers et du Samu. «Je suis choquée», a déclaré à l'AFP cette mère de six enfants. Et d'ajouter:

«On se connaît pratiquement tous, on entendait les enfants souvent. Ils avaient la joie de vivre»
Amandine Mighali

La France est confrontée à une vague de canicule avec 54 départements placés en vigilance rouge par Météo-France.

Cette canicule, après une première en mai, est d'une intensité «exceptionnelle, similaire à celle d'août 2003» qui avait fait près de 15 000 morts en France, «mais de durée encore incertaine», selon l'institut météorologique. (afp)

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