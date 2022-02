Une recommandation qui va dans le sens des dernières découvertes sur le dépistage optimal de ce variant découvert en Afrique du Sud . Les dernières études démontrent qu'il se loge d'abord dans la bouche et les gorges, avant les fosses nasales. Les tests salivaires permettraient ainsi d'identifier plus précocement les individus infectés par Omicron . (svp)

Dans cette vague Omicron, les enfants sont particulièrement touchés. Les instances médicales préconisent les prélèvements salivaires , pour leur sécurité et leur acceptabilité.

Mais rassurez-vous , Nicolas Boulanger explique qu'il est «improbable d'avoir une méningite après un test PCR ou antigénique.» Mais en revanche, les tests à répétition, mal maîtrisés ou répétés, peuvent causer douleurs et saignements. «Le geste n'est pas compliqué, mais technique, à accomplir méticuleusement pour ne pas blesser la cloison nasale» indique Pierre-Olivier Variot, pharmacien et président de l'Union des syndicats des pharmaciens officine (USPO).

«La seule hypothèse possible est une conjonction de facteurs: un préleveur qui a fait une fausse route et forcé un patient avec une malformation ou une pathologie?»

«D'une complication rarissime et même dingue»

Dans 20 Minutes , Le docteur Nicolas Boulanger, médecin ORL et chirurgien cervico-facial, parle:

Dans un communiqué, l'institution, s'appuyant sur une publication dans une revue scientifique , évoque les complications «bégnines», telles que «désagrément, douleur ou saignement», mais aussi des plus graves comme, notamment:

