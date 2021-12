Les chiffres du Covid-19 en Suisse

Dans cet article, l'évolution quotidienne ou hebdomadaire des chiffres actuels du coronavirus en Suisse vous est présentée. Ceux-ci sont définis selon les données de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui les publie chaque jour de la semaine peu après midi. Nos graphiques sont générés automatiquement. L'essentiel en bref:

Les chiffres, statistiques et données présentés ci-dessous concernent la situation en Suisse (hors Liechtenstein). Ils sont mis à jour quotidiennement – sous réserve d’actualisation par l’OFSP.

Hospitalisations, infections, décès, etc.

Quelques explications

L’ensemble des données utilisées pour la réalisation de ces graphiques est mis à disposition par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Elles accusent toujours un retard de quelques jours par rapport à l'évolution réelle de la pandémie.

Le nombre de nouvelles infections, soit le nombre de nouveaux cas signalés à l'OFSP, n’est pas le chiffre le plus pertinent. Reste que, il s’agit de la principale donnée mise en avant par les autorités. A noter qu’il ne correspondent pas aux infections du jour même, sachant qu’elles intègrent souvent des informations des trois ou quatre jours précédents.

En outre, ce chiffre dépend aussi de la quantité de tests réalisés. C’est pourquoi le taux de reproduction (valeur Re, soit le nombre de personnes qu'une personne infectée contamine en moyenne) et le taux de positivité (soit le rapport entre le nombre de tests et le nombre de cas positifs) sont des éléments importants à connaître. Surtout, ce sont des éléments plus pertinents pour saisir l’évolution de la situation.

Les chiffres des hospitalisations et des décès montrent de manière claire l'évolution (à la hausse ou à la baisse) de la situation. Il faut toutefois garder à l’esprit qu'il faut plusieurs jours avant qu'une personne infectée ne se rende à l’hôpital ou qu’elle ne décède. Il y a ainsi un délai de deux à quatre semaines avant que l'impact de toute mesure prise par les autorités ne se fasse sentir sur ces chiffres.

Vaccinations: La situation

La Suisse a réalisé les premières vaccinations dès la fin du mois de décembre 2020. Cependant, la plupart des cantons n'ont commencé à vacciner la population qu'au début de l’année 2021. Ces dernières semaines, les cantons ont élargi les uns après les autres le nombre de personnes éligibles. Ci-dessous, l’évolution de la vaccination.

Depuis le 16 février 2021, l'OFSP publie des chiffres sur le nombre de personnes complètement vaccinées (deux doses de vaccin). En raison du besoin de recevoir deux doses de vaccins , le nombre de personnes entièrement vaccinées peut différer du nombre de doses administrées publié jusqu'à présent.

Occupation des lits d'hôpitaux

Ci-dessous, la charge actuelle des unités de soins intensifs dans les hôpitaux du pays:

A noter que les hôpitaux reportent certaines opérations afin d'alléger la charge des unités de soins intensifs. Par conséquent, le nombre de patients qui ne sont pas liés au Covid-19 a diminué chaque fois que celui des patients atteints par le coronavirus a augmenté.

Les données relatives aux capacités hospitalières sont agrégées par la Confédération. Si un hôpital atteint ses limites, il peut transférer les patients vers des établissements moins encombrés. Ce graphique montre la situation dans les cantons.

Le coronavirus dans les cantons

Taux de positivité et nombre de tests

Nombre de tests effectués en Suisse par jour

Il est nécessaire de prendre en compte le nombre de tests réalisés pour saisir l’ampleur du nombre de cas et ne pas déformer la réalité.

Taux de positivité par jour

La courbe principale (épaisse) montre le taux de positivité pour l’ensemble des tests (PCR et antigénique). Les autres (fines) indiquent ce même taux mais par type de test.