Image: sda

Plusieurs milliers de personnes dans la rue pour le climat en France

Plus de 180 rassemblements ont eu lieu dimanche en France contre le projet de loi sur le climat qui sera présenté lundi au Parlement. Les manifestants dénoncent un texte «sans ambition».

Quelques milliers de personnes ont manifesté dimanche à Paris pour «une vraie loi climat». Ce rassemblement était organisé à la veille de l'examen à l'Assemblée nationale d'un projet du gouvernement fustigé pour son «manque d'ambition».

Plus de 180 rassemblements du même type étaient prévus à travers la France afin de «relancer la dynamique citoyenne», selon Elodie Nace, d'Alternatiba, un des mouvements organisateurs. Des dizaines d'ONG, syndicats et partis ont appelé à manifester, notamment pour demander aux députés «d'améliorer» le texte gouvernemental. Plusieurs parlementaires étaient présents au début du cortège parisien.

« On veut, on veut, une vraie loi, les petits pas, ça suffit pas » chantent les manifestants, qui lancent une Ola pic.twitter.com/bAqUQ7CJ0r — Reporterre (@Reporterre) March 28, 2021

Derrière une banderole de tête «Pour une vraie loi climat Stop au blabla» les manifestants ont commencé à marcher en scandant notamment : «so-so-solidarité, avec les citoyens, de la CCC !». Le texte soumis au Parlement est issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), exercice de démocratie participative inédit convoqué par Emmanuel Macron.

De premiers rassemblements ont eu lieu en région. Entre 1200 et 2500 personnes ont manifesté à Toulouse. A Bordeaux, les manifestants étaient entre 1500 (selon la police) et 3000. Et à Saint-Etienne, près de 400 personnes ont marché derrière une banderole «Urgence climat, il est encore temps d'agir». (ats)

