Une douzaine de morts dans l'incendie d'un gîte pour handicapés

En Alsace mercredi, une douzaine de personnes sont vraisemblablement décédées dans l'incendie d'un gîte pour handicapés. Neuf corps ont été trouvés.

Onze personnes sont portées disparues après l'incendie qui a dévasté mercredi matin un gîte pour handicapés à Wintzenheim, près de Colmar, a mercredi annoncé la préfecture du Haut-Rhin. Mais selon celle-ci, l'espoir de les retrouver vivantes est maigre:

«Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de doutes: toutes ces personnes étaient présentes dans le gîte et n'ont pas pu ressortir» Christophe Marot, préfecture du Haut-Rhin

«Dix-sept personnes ont été évacuées. On dénombre une personne en urgence relative évacuée vers l'hôpital et une personne choquée», a précisé la préfecture dans un communiqué.

«L'incendie a été rapidement maîtrisé en dépit de la violence des flammes» Christophe Marot, préfecture du Haut-Rhin

Plus tard dans la journée, les corps de neuf victimes ont été retrouvés, et deux autres personnes disparues sont toujours recherchées, ont indiqué les pompiers. Les corps ont été repérés par drones, par recherche directe et par des chiens.

Les victimes sont un encadrant et dix adultes handicapés mentaux légers, a précisé Christophe Marot, disant n'avoir «aucun élément» sur les causes du sinistre.

La Première ministre se rend sur place

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé qu'elle se rendait sur les lieux de l'incendie.

La ministre des Solidarités Aurore Bergé, qui accompagne Elisabeth Borne sur place, a fait part de son «effroi» également sur le réseau X (ex-Twitter)

Une ancienne grange rénovée en gîte

C'est la propriétaire du gîte, habitant à proximité, qui a donné l'alerte à 6h33. Les pompiers sont arrivés sur place à 6h45.

Une dizaine de véhicules avec au moins une cinquantaine de pompiers se sont rendus sur place. Le bâtiment est une ancienne grange rénovée en gîte de 500 m2 au sol avec deux étages et des combles, selon les pompiers, qui ont précisé que l'incendie a pris au rez-de-chaussée.

Le bâtiment à colombages de style alsacien a été le théâtre d'un «embrasement généralisé», selon les pompiers. Le toit a été détruit par les flammes et au premier étage, l'armature en bois, carbonisée, est visible. D'autres pompiers déblayent le sinistre d'où s'échappe encore de la fumée.

(ats/afp)