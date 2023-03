Réforme des retraites: Macron veut «aller jusqu'au bout», malgré les émeutes

«Après des mois de concertation politique et sociale et plus de 170 heures de débat qui ont abouti sur le vote d'un texte de compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le président de la République a exprimé aux deux présidents (du Sénat et de l'Assemblée, ndlr) son souhait que le texte sur les retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous»

Déclaration du Palais de l'Elysée