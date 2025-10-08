France: Selon Lecornu, un Premier ministre est nommable «dans les 48 heures»

Sébastien Lecornu a affirmé mercredi soir sur France 2, à l'issue de ses négociations, que «la situation permet» au président Emmanuel Macron «de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures».

«Il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution», a assuré le chef du gouvernement démissionnaire au journal de 20h00, après avoir rendu compte au chef de l'Etat des discussions menées depuis lundi. Interrogé sur la possibilité qu'il soit lui-même reconduit à Matignon, il a assuré: «je ne cours pas après le job».

Il a aussi déclaré que la future équipe gouvernementale, «quelle qu'elle soit», devrait être «complètement déconnectée des ambitions présidentielles pour 2027».

«La situation est déjà suffisamment difficile. Il faut qu'on ait au fond une équipe qui décide de se retrousser les manches et de régler les problèmes du pays jusqu'à l'élection présidentielle» de 2027, a-t-il ajouté (sda/ats/afp)