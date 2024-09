Un portrait de l'abbé Pierre vandalisé à Lyon

La décision de recouvrir les tags a été prise par la coopérative CitéCréation – propriétaire de la fresque et qui a réalisé plusieurs centaines de murs peints en France et dans le monde -, «en lien avec la mairie» de Lyon, a indiqué à l'AFP cette dernière:

La Fresque des Lyonnais est un trompe-l'oeil peint sur un immeuble des six étages représentant des Lyonnais célèbres, historiques et contemporains, ces derniers étant placés au rez-de-chaussée du bâtiment.

Le voyage dans le temps est possible (sur Google)

Google Maps et Earth bénéficient d'importantes mises à jour. Parmi celles-ci, des images satellites plus nettes, une couverture Street View plus étendue et une nouvelle fonction «voyage dans le temps».

Google a profondément remanié ses services de cartographie Maps et Earth. L'entreprise a indiqué dans un article de blog que les utilisateurs peuvent dès à présent profiter d'images satellites plus nettes, de fonctions Street View étendues et de prises de vue historiques.