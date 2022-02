Un journaliste enquête sur Zemmour et tout le monde se moque de lui

Le journaliste Vincent Bresson a raconté comment il a infiltré l’équipe de campagne d'Eric Zemmour pendant quatre mois. Sauf que... les révélations de son enquête n'ont pas tellement convaincu la twittosphère.

Dans son livre, Au coeur du Z publié cette semaine, le journaliste Vincent Bresson relate ses quatre mois d'immersion au sein d'un mouvement de jeunesse de soutien à Eric Zemmour, Génération Z. Outre la stratégie numérique ou l'apparent «amateurisme» des équipes du candidat, l'auteur relate les réunions, discussions et autres meetings auxquels il a assisté entre septembre 2021 et janvier 2022.

Il ne manque pas de relever les nombreuses expressions racistes utilisées par les militants ou proches du candidat, parmi lesquelles «Nègre», «Mamadou», ou encore chants enflammés de la Wehrmacht.

Et c'est là que son infiltration fait toussoter les internautes. Franchement, a-t-on vraiment besoin d'un bouquin de 300 pages pour découvrir que des membres d'un parti extrémiste, tiennent des propos extrémistes? En tout cas, sur Twitter, on n'a pas pu s'empêcher de récupérer la formule «J'ai infiltré...» pour la remanier à sa sauce. Et c'est drôle.