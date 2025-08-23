L'Iran dit avoir tué six membres d'un groupe lié à Israël



Ali Khamenei, ayatollah et Guide suprême de la Révolution. (Image d'illustration) Keystone

Les forces iraniennes ont tué six membres d'un groupe qualifié de «terroriste» lié à son ennemi juré Israël lors d'une opération dans le sud-est du pays, a annoncé samedi un média d'Etat.

«Lors d'un intense échange de tirs avec des terroristes dans la province du Sistan-Baloutchistan, six des assaillants ont été tués et deux arrêtés», a annoncé l'agence Irna, citant un communiqué des services des renseignements du pays. Le lieu exact de l'attaque et sa date n'ont pas été précisés.

«Les documents disponibles indiquent la nature sioniste (Israël, NDLR)» du groupe, qui envisageait d'attaquer «l'un des centres vitaux dans l'est du pays», a ajouté Irna, sans plus de détails.

L’agence a indiqué que «l'équipe opérationnelle principale» du groupe était composée de «sept terroristes non iraniens». Leur nationalité n'a pas été précisée. Deux officiers du service de renseignement provincial et un policier ont été blessés, a ajouté Irna.

Une zone d'affrontements constants

Région déshéritée et frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan, le Sistan-Baloutchistan est régulièrement théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité, des rebelles de la minorité baloutche, des groupes sunnites radicaux, mais aussi des trafiquants de drogue.

L'Iran fait régulièrement état d'embuscades meurtrières dans cette province visant policiers et membres des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran.



Une guerre de 12 jours a opposé en juin l'Iran à Israël, déclenchée par une attaque surprise israélienne contre le territoire iranien.

Des centaines de frappes israéliennes ont visé notamment des sites militaires et nucléaires, et tué des scientifiques liés au programme nucléaire iranien ainsi que des hauts gradés. L'Iran a riposté avec des tirs de missiles et de drones sur Israël.

