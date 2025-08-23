assez ensoleillé18°
DE | FR
burger
International
Iran

L'Iran dit avoir tué six membres d'un groupe lié à Israël

L'Iran dit avoir tué six membres d'un groupe lié à Israël

epa12218996 A handout picture made available by the Iranian supreme leader office shows, Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei take part during a mourning ceremony on the occasion of Tasua Day ...
Ali Khamenei, ayatollah et Guide suprême de la Révolution. (Image d'illustration)Keystone
Les forces iraniennes ont tué six membres d'un groupe qualifié de «terroriste» lié à son ennemi juré Israël lors d'une opération dans le sud-est du pays, a annoncé samedi un média d'Etat.
23.08.2025, 18:4223.08.2025, 18:42
Plus de «International»

«Lors d'un intense échange de tirs avec des terroristes dans la province du Sistan-Baloutchistan, six des assaillants ont été tués et deux arrêtés», a annoncé l'agence Irna, citant un communiqué des services des renseignements du pays. Le lieu exact de l'attaque et sa date n'ont pas été précisés.

«Les documents disponibles indiquent la nature sioniste (Israël, NDLR)» du groupe, qui envisageait d'attaquer «l'un des centres vitaux dans l'est du pays», a ajouté Irna, sans plus de détails.

Le patron de l'UNRWA va quitter son poste

L’agence a indiqué que «l'équipe opérationnelle principale» du groupe était composée de «sept terroristes non iraniens». Leur nationalité n'a pas été précisée. Deux officiers du service de renseignement provincial et un policier ont été blessés, a ajouté Irna.

Une zone d'affrontements constants

Région déshéritée et frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan, le Sistan-Baloutchistan est régulièrement théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité, des rebelles de la minorité baloutche, des groupes sunnites radicaux, mais aussi des trafiquants de drogue.

L'Iran fait régulièrement état d'embuscades meurtrières dans cette province visant policiers et membres des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran.

L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza

Une guerre de 12 jours a opposé en juin l'Iran à Israël, déclenchée par une attaque surprise israélienne contre le territoire iranien.

Des centaines de frappes israéliennes ont visé notamment des sites militaires et nucléaires, et tué des scientifiques liés au programme nucléaire iranien ainsi que des hauts gradés. L'Iran a riposté avec des tirs de missiles et de drones sur Israël.

afp

Thèmes
Il y a un 4x4 flottant qui navigue sur le lac de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
3
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
Le patron de l'UNRWA va quitter son poste
A la tête de l’UNRWA depuis 2020, le Neuchâtelois Philippe Lazzarini quittera en mars son poste de commissaire général de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. En annonçant son départ, le diplomate de 61 ans a dressé un constat sombre de la guerre à Gaza.
Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) va quitter son poste en mars prochain, au terme de son mandat. Le Chaux-de-Fonnier de 61 ans est à la tête de l'agence onusienne depuis 2020.
L’article