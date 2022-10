Les falaises d'Étretat, en Normandie. Image: shutterstock

En Normandie, une touriste chute d'une falaise en prenant un selfie

Dimanche 2 octobre, une Indienne âgée de 30 ans s'est tuée en tombant dans la mer du haut des falaises de craie d'Etretat, en Normandie. Les causes exactes de la mort doivent encore être déterminées. Plusieurs décès ont déjà été enregistrés cette année.

Une touriste indienne de 30 ans s'est tuée en tombant des falaises de craie d'Etretat, en Normandie, dimanche 2 octobre. Selon divers médias, le procureur de la République, Bruno Dieudonné, a apporté des précisions sur les causes du décès:

«La femme serait tombée accidentellement, alors qu’elle tentait de réaliser un selfie. La marée était haute et malgré les moyens déployés par la gendarmerie, le corps n’a pas encore été retrouvé» Bruno Dieudonné, procureur de la République

Une enquête a toutefois été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette chute.

Le mari de la femme de 37 ans, qui a été témoin de l'accident, a été hospitalisé en état de choc, selon la police. Pendant ce temps, les recherches se poursuivaient au pied des falaises, d'une hauteur de 90 mètres, et dans la mer, pour retrouver la femme.

Autres décès recensés

C'est la troisième fois cette année qu'une touriste se tue en prenant des photos depuis ces falaises. En janvier, une jeune femme de 24 ans a été victime d'un accident alors que des amis voulaient la photographier, et en mai, une femme de 61 ans est décédée.

Les falaises d'Etretat attirent chaque année plus d'un million de visiteurs. En raison du nombre croissant d'accidents et d'éboulements, les pompiers de la région ont récemment mis en garde dans une vidéo contre les dangers qui menacent, aussi bien en haut des falaises qu'à leur pied. Les gens prenaient de plus en plus de risques pour prendre des photos sur les falaises. (ats)