Gaza: 1000 femmes et enfants vont être évacués

Environ un millier de femmes et enfants blessés ou malades seront bientôt évacués de Gaza, a annoncé lundi le directeur Europe de l'OMS.

Jusqu'à un millier de femmes et d'enfants blessés et malades vont être prochainement évacués de Gaza, a annoncé lundi le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans un entretien à l'AFP.

Israël s'engage à quelque «1000 évacuations médicales supplémentaires vers l'Union européenne au cours des mois à venir», a dit Hans Kluge, soulignant que les évacuations seraient facilitées par l'OMS, en collaboration avec les pays concernés. Depuis octobre 2023, l'OMS a déjà favorisé quelque 600 évacuations médicales vers sept pays européens.

Des enfants palestiniens déplacés font la queue pour obtenir de la nourriture dans un camp à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, vendredi 18 octobre 2024. Keystone

«Cela ne serait jamais arrivé si nous n'avions pas maintenu le dialogue», a-t-il insisté. «Il en va de même pour l'Ukraine». «Je maintiens le dialogue avec tous les partenaires. Aujourd'hui, 15 000 personnes, séropositives ou malades du sida dans le Donbass, les territoires occupés, reçoivent des médicaments contre le VIH et le sida», a expliqué le médecin belge de 55 ans.

«Il faut vraiment s'efforcer de ne pas politiser la santé»

Pour le dirigeant onusien, à la tête de l'OMS Europe depuis février 2020 et dont le mandat devrait être renouvelé lors du comité régional fin octobre, «le médicament le plus important, c'est la paix». Il importe donc de respecter centres de soins et professionnels de santé, notamment en zone de conflit. (jah/ats)