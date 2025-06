Keystone

Tirs près d'un centre d'aide à Gaza: le CICR confirme 27 tués

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déploré la mort de 27 personnes, mardi soir. Des tirs ont visé un centre de distribution d'aide.

Plus de «International»

Le CICR a confirmé mardi soir la mort de 27 personnes après des tirs à l'aube près d'un centre de distribution d'aide dans le sud de la bande de Gaza, annoncée plus tôt par les secours du territoire palestinien.

Le CICR a précisé dans un communiqué:

«Tôt ce matin, l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge de Rafah (sud), d'une capacité de 60 lits, a reçu un afflux massif de 184 patients. Dix-neuf d'entre eux ont été déclarés morts à leur arrivée et huit autres ont succombé à leurs blessures peu de temps après. La majorité des patients ont été blessés par balles.»

Et d'ajouter que «l'ampleur et la fréquence sans précédent des incidents récents impliquant un grand nombre de victimes traitées à l'hôpital de campagne sont très inquiétantes et illustrent la dure réalité que les civils de Gaza sont contraints d'endurer» après bientôt 20 mois de guerre dans la bande de Gaza.

Sans précédent

Mardi, le CICR a pris en charge un nombre de patients blessés par arme jamais aussi élevé depuis l'installation de son hôpital de campagne dans le territoire palestinien il y a plus d'un an, souligne le communiqué, ajoutant que le nombre de blessés dépasse largement le nombre de lits disponibles.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole de la Défense civile de Gaza, Mahmoud Bassal, a déclaré à l'AFP que «les forces d'occupation israéliennes avaient ouvert le feu à l'aide de chars et de drones sur des milliers de civils» venus chercher de l'aide humanitaire.

De son côté, l'armée israélienne a affirmé avoir été confrontée à des «suspects» lors d'un mouvement de foule le long des routes menant au site de distribution d'aide et avoir procédé à des «tirs de semonce». Elle a annoncé avoir ouvert une «enquête».

Selon le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée israélienne, l'armée ne bloquait «pas l'accès des habitants de Gaza aux points de distribution d'aide».

Il a assuré:

«Au contraire, nous le permettons. C'est le Hamas qui empêche cet accès»

Le chef de l'ONU Antonio Guterres a lui «condamné» une situation «inacceptable». (sda/ats/blg/afp)