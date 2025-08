Ce secteur clé de l'économie russe s'effondre et menace Poutine

Tandis que le Kremlin tente de faire bonne figure, un secteur clé de l’économie russe s’effondre: l’industrie du charbon. Des dizaines d’entreprises sont au bord de la faillite, mettant en péril l’économie et la stabilité de régions entières.

Les voyants sont au rouge un peu partout: les banques russes s’inquiètent d’une explosion des prêts non remboursés, de nombreuses entreprises ne parviennent plus à honorer leurs paiements, et même le secteur de l’armement, pourtant dopé par l’Etat, souffre de pénuries de personnel et de matières premières.