Dans un endroit récemment qualifié de «l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant» par les Nations Unies, et où les journalistes sont régulièrement pris pour cible par l’armée israélienne, le travail de Lama Jamous dans la bande de Gaza est incroyablement courageux et inspirant.

«Je veux montrer tout ce que nous n’avons plus maintenant, et tout ce qui nous manque»

Son compte Instagram comptabilise plus d'un demi-million de followers qu'elle a acquis en quelques semaines et vient tout juste de se lancer sur TikTok.

Lisse, silencieuse, parfaite et toute investie de sa mission royale: la princesse de Galles, qui fête ce mardi ses 42 ans, incarne l'exact opposé de l'ancienne tenancière du titre, lady Diana. Comment expliquer sa popularité incontestée?

D'elle, on ne connait que guère les éternelles fossettes et la longue chevelure brune dont rien ne dépasse. De la personnalité de Kate Middleton, on ignore tout. Un ancien moniteur de ski de la famille royale glissait un jour à watson qu'elle était «adorable». On n'en sait guère plus. A l'exception de ses bains de foule, difficile de s'en faire une idée. Près de vingt ans après avoir rejoint la famille royale, la femme privée derrière la princesse de Galles, qui fête ses 42 ans ce mardi, est un mystère absolu. Un peu à l'image d'une certaine Elizabeth II, dont elle a emprunté les codes.