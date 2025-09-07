Flottille humanitaire pour Gaza: départ repoussé, mobilisation à Tunis

Plus d’un millier de personnes ont accueilli à Tunis la flottille pour Gaza, aux côtés de Rima Hassan et Greta Thunberg.

Plus d'un millier de personnes, parmi lesquelles l'eurodéputée Rima Hassan, ont accueilli dimanche à Tunis la flottille partie de Barcelone avec à son bord des militants et de l'aide humanitaire pour Gaza.

Greta Thunberg

Plusieurs bateaux devaient quitter Tunis dimanche pour rejoindre la «Global Sumud Flotilla», mais leur départ a été reporté à mercredi pour des «raisons techniques et logistiques» selon les organisateurs. La flottille dit avoir pour objectif «d'ouvrir un corridor humanitaire et de mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien».

A Sidi Bou Saïd, près de Tunis, plus d'un millier de personnes munies de drapeaux palestiniens, de banderoles de soutien à la flottille et de fumigènes se sont rassemblées pour accueillir les bateaux dans la ferveur. Lors d'une conférence de presse sur la plage, Rima Hassan a insisté sur «le rôle que jouent aujourd'hui les peuples face à la lâcheté des Etats (...) qui empêchent toute solidarité envers le peuple palestinien».

«Quand nous étions sur le Madleen, on a été interceptés par plusieurs dizaines de militaires, et on s'est fait la promesse dès notre arrivée de renvoyer immédiatement un maximum de bateaux», a ajouté l'eurodéputée. Le voilier Madleen, avec 12 militants à bord, avait été intercepté le 9 juin par les forces israéliennes à environ 185 kilomètres à l'ouest des côtes de Gaza.

Rima Hassan.

«Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. De l'autre côté de la mer, il y a un génocide en cours, une famine de masse provoquée par la machine à tuer d'Israël», a dénoncé la militante suédoise Greta Thunberg aux côtés de Rima Hassan, juste après son arrivée en bateau de Barcelone.

130 personnes de différents pays se sont inscrites pour monter à bord des bateaux de la flottille devant partir de Tunisie, ont déclaré les organisateurs à l'AFP. Les Nations unies ont déclaré en août l'état de famine à Gaza, avertissant que 500'000 personnes se trouvent en situation «catastrophique». (jah/ats)