brouillard14°
DE | FR
burger
International
Gaza

En Tunisie, un millier de personnes accueillent la flottille

Flottille humanitaire pour Gaza: départ repoussé, mobilisation à Tunis

Plus d’un millier de personnes ont accueilli à Tunis la flottille pour Gaza, aux côtés de Rima Hassan et Greta Thunberg.
07.09.2025, 23:1707.09.2025, 23:17
Plus de «International»
epa12359687 Pro-Palestinian supporters attend a demonstration of support for the Global Sumud Flotilla, which will arrive on 07 September in the port of Sidi Bou Said, Tunisia, 07 September 2025. The ...
Keystone

Plus d'un millier de personnes, parmi lesquelles l'eurodéputée Rima Hassan, ont accueilli dimanche à Tunis la flottille partie de Barcelone avec à son bord des militants et de l'aide humanitaire pour Gaza.

Swedish climate activist Greta Thunberg waves from a boat taking part in a civilian flotilla bound for Gaza, aiming to break the Israeli blockade and deliver humanitarian aid, in Barcelona, Spain, Sun ...
Greta Thunberg ( à droite).Keystone

Plusieurs bateaux devaient quitter Tunis dimanche pour rejoindre la «Global Sumud Flotilla», mais leur départ a été reporté à mercredi pour des «raisons techniques et logistiques» selon les organisateurs. La flottille dit avoir pour objectif «d'ouvrir un corridor humanitaire et de mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien».

Ce médecin suisse part pour Gaza 👇

Ce Romand explique pourquoi il risque sa vie en mer pour Gaza

A Sidi Bou Saïd, près de Tunis, plus d'un millier de personnes munies de drapeaux palestiniens, de banderoles de soutien à la flottille et de fumigènes se sont rassemblées pour accueillir les bateaux dans la ferveur. Lors d'une conférence de presse sur la plage, Rima Hassan a insisté sur «le rôle que jouent aujourd'hui les peuples face à la lâcheté des Etats (...) qui empêchent toute solidarité envers le peuple palestinien».

«Quand nous étions sur le Madleen, on a été interceptés par plusieurs dizaines de militaires, et on s'est fait la promesse dès notre arrivée de renvoyer immédiatement un maximum de bateaux», a ajouté l'eurodéputée. Le voilier Madleen, avec 12 militants à bord, avait été intercepté le 9 juin par les forces israéliennes à environ 185 kilomètres à l'ouest des côtes de Gaza.

Member of European Parliament Rima Hassan attends a pro-Palestinian demonstration called by several trade unions in Paris, France, Saturday, June 14, 2025. (AP Photo/Aurelien Morissard) France Israel ...
Rima Hassan.Keystone

«Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. De l'autre côté de la mer, il y a un génocide en cours, une famine de masse provoquée par la machine à tuer d'Israël», a dénoncé la militante suédoise Greta Thunberg aux côtés de Rima Hassan, juste après son arrivée en bateau de Barcelone.

130 personnes de différents pays se sont inscrites pour monter à bord des bateaux de la flottille devant partir de Tunisie, ont déclaré les organisateurs à l'AFP. Les Nations unies ont déclaré en août l'état de famine à Gaza, avertissant que 500'000 personnes se trouvent en situation «catastrophique». (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel débarque en Suisse romande
2
Coop: pour deux paquets de dattes à 14 francs, il devra en payer 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison très apprécié
Ces Chinoises nous ont révélé leur secret du bonheur
En Chine, de plus en plus de communautés entièrement féminines se créent. Les femmes sont séduites et s'échappent ainsi des pressions culturelles et sociales liées à leur genre.
Un potager, des oies, mais pas d'homme: ce gîte rural fait partie des communautés féminines qui essaiment en Chine. Les femmes y cherchent détente et entraide, loin des pressions socio-professionnelles et des jugements masculins.
L’article