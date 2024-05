La relation Biden-Netanyahou est-elle au bord de la rupture?

La Maison-Blanche a rejeté cette affirmation. Personne à Washington n'a caché quoi que ce soit aux Israéliens, a déclaré le porte-parole de Biden, John Kirby, mardi. «Nous avons été ouverts et transparents», a-t-il assuré. Kirby a également souligné expressément que Israël négociait «de bonne foi» la libération des otages du Hamas et la fin du conflit armé.

C'est avec des mots aussi forts que le président veut masquer les fissures dans les relations américano-israéliennes . Les deux parties s'accusent de plus en plus publiquement de sabotage dans la recherche d'une fin à la guerre israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Dans des termes clairs, le président Joe Biden a condamné, mardi, la hausse des incidents antisémites aux Etats-Unis. «Trop de gens nient, minimisent, rationalisent et ignorent les horreurs de l'Holocauste et du 7 octobre», a-t-il déclaré lors d'un bref discours à Washington.

De plus en plus de pays suspendent leur financement à l'Unrwa

C'est la guerre chez France Inter

Depuis que l'humoriste Guillaume Meurice a été suspendu de l'antenne pour avoir comparé une nouvelle fois le premier ministre israélien à un «nazi sans prépuce», France Inter est en feu. Dimanche, un chroniqueur a démissionné en direct. Récit.

Les blagues les plus courtes sont-elles les meilleures? A Guillaume Meurice et à la direction de France Inter d'en décider. Dans les faits, la vanne de l'humoriste français, balancée en direct le 29 octobre 2023 et dans laquelle il comparait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à une «sorte de nazi sans prépuce», est en passe de devenir la plus longue de l'histoire.