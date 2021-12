A New York, un jury déclare Ghislaine Maxwell coupable de crimes sexuels

A New York, un jury déclare Ghislaine Maxwell, ici au côté de Jeffrey Epstein, coupable de crimes sexuels. Image: sda

Les jurés d'un tribunal new-yorkais ont rendu leur verdict dans l'affaire accusant l'héritière britannique Ghislaine Maxwell de crimes sexuels sur des mineures aux côtés de Jeffrey Epstein.

L'ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable mercredi par un tribunal de New York d'une série de crimes sexuels, notamment de trafic de jeunes filles mineures entre 1994 et 2004. Après une semaine de tergiversations, le jury a rendu son verdict.

Poursuivie pour six chefs d'accusation de crimes sexuels, elle a été reconnue coupable pour cinq d'entre eux. «Très déçue par le verdict», son avocate Bobbi Sternheim a annoncé à la presse son intention de faire appel.

Jusqu'à 65 ans de prison

Agée de 60 ans, Ghislaine Maxwell comparaissait depuis fin novembre devant le tribunal fédéral de Manhattan pour six chefs d'accusation, dont celui d'avoir fourni des mineures à son ex-compagnon, le financier américain Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, pour qu'il en abuse sexuellement. Elle encourt jusqu'à 65 ans de prison.

Reconnue coupable à l'unanimité

Le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, a dénoncé des «crimes perpétrés avec son partenaire et complice de toujours, Jeffrey Epstein», lequel s'est suicidé dans une prison de New York en août 2019, avant même d'être jugé pour crimes sexuels:

«Après 40 heures de délibérations étalées sur cinq jours, un jury à l'unanimité a reconnu Ghislaine Maxwell coupable de l'un des pires crimes que l'on puisse imaginer - faciliter et prendre part à l'agression sexuelle d'enfants» Le procureur fédéral du tribunal de Manhattan, Damian Williams

«Le chemin de la justice a pris trop de temps. Mais la justice a été rendue aujourd'hui», s'est félicité ce dernier. Il a salué le «courage des jeunes filles - devenues des femmes», quatre victimes qui ont témoigné pendant trois semaines contre Ghislaine Maxwell.

Une 3e dose du vaccin en prison

A l'énoncé du verdict, l'accusée, qui fut également la fille préférée de son père, le magnat de la presse britannique Robert Maxwell (mort en 1991) et figure de la jet-set européenne et américaine, était entourée par son frère Kevin et ses soeurs Isabel et Christine.

Elle est sortie la tête basse de la salle d'audience, flanquée d'agents de sécurité. Ses avocats ont simplement demandé à la juge Alison Nathan de s'assurer que la sexagénaire recevrait une troisième dose de vaccin contre le Covid dans sa prison de Brooklyn.