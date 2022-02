Le géant Google soutient la fusion des groupes M6 et TF1

Bureaux Google à Zürich, en Suisse. Image: keystone

Google a annoncé son soutien à la fusion des chaînes TF1 et M6. Pour rappel, Bouygues, propriétaire de TF1 souhaite racheter 30% des titres du groupe M6 mis en vente par son propriétaire l'allemand Berteslmann.

C'est au Sénat français que le débat a lieu. La fusion TF1-M6 doit-elle se faire? Alors que les annonceurs publicitaires sont réticents quant à cette fusion, les Gafa (acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon), sont eux favorables, écrit le média BFMTV.

Un soutien quelque peu surprenant lorsque l'on sait que les deux plus grosses chaînes françaises souhaitent justement s'allier contre ces géants du numérique. Or, selon Google, la publicité en ligne et la publicité télévisée ne feront bientôt plus qu'une. A ce jour, ce dernier, mais aussi Meta (Facebook et Instagram) et Amazon représentent 67% du marché de la publicité en ligne, soit 7,7 milliards d'euros en 2021, toujours selon BFMTV.

«J'ai parlé avec des milliers d'annonceurs et je constate que sur un certain nombre de nos formats, par exemple, sur Youtube, nous sommes en concurrence sur des formats publicitaires à la télévision, donc on voit bien que ces formats sont en train de converger.» Sébastien Missoffe, directeur général de Google France. source: bfmtv

Un bon coup à jouer pour Google

La fusion de TF1 et M6 donnerait une entité, en l'état, bien trop puissante pour obtenir l'accord de l'Autorité de la concurrence française. En effet, elles représentent à elles seules plus de 70% du marché publicitaire télévisé. En englobant le marché numérique, leur poids serait, en fait, beaucoup plus faible.

Le soutien de Google n'est donc peut-être pas si anodin. Si cette fusion venait à voir le jour, les Gafa apparaîtraient moins dominants sur ce marché de la publicité globale, qui regrouperait pub numérique et télévisée. (sia)