L'armée israélienne a retrouvé les corps de cinq otages

L'attaque du Hamas du 7 octobre a coûté la vie à plus de 1000 personnes et le mouvement islamiste a pris 250 personnes en otage. Selon l'armée israélienne, 114 d'entre eux sont toujours détenus à Gaza, dont 42 sont morts.

Ravid Katz, 51, également de Nir Oz, était éducateur et a été tué en combattant les commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza en Israël, comme membre de l'unité d'intervention de son kibboutz. Oren Goldin, 33 ans, a lui aussi été tué au combat dans son kibboutz de Nir Yitzhak. Kiril Brodski, 19 ans, et Tomer Ahimas, 20 ans, avaient aussi été tués le 7 octobre dans les combats près de Gaza.

L'armée a précisé dans un communiqué que les corps de Maya Goren, Ravid Katz et Oren Goldin, habitants de kibboutz près de la bande de Gaza, ainsi que ceux de deux soldats, Tomer Ahimas et Kiril Brodski, avaient été ramenés en Israël.

Kamala Harris est une «morveuse» qui a déjà trouvé son cri de guerre

Kamala Harris vit sa meilleure vie. Depuis que Biden a raccroché, l'argent et les soutiens coulent à flots et les jeunes de gauche en ont fait une star, en la traitant de «sale gosse». Son slogan désormais? «We Are Not Going Back». Mais si l'euphorie va durer encore un moment, le réveil pourrait se révéler moins idyllique et la coolitude ne pas suffire.

Le contraste avec Joe Biden est frappant. Mardi soir, Kamala Harris a officiellement décapsulé sa campagne, sur les ruines de la Convention nationale républicaine, à deux pas de Milwaukee, dans l'Etat clé du Wisconsin. Sur scène, la vice-présidente a d'abord prouvé qu'elle n'a pas 81 ans.