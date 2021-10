Vous n'êtes pas un influenceur? Pas de panique, voici, en images, la procédure pour placer un sticker «lien» sur votre story Instagram. shutterstock

Vous aussi vous allez pouvoir mettre des liens sur Insta! Voici comment

Le réseau social limitait radicalement les possibilités de partage aux utilisateurs ayant au moins 10 000 abonnés. Le réseau se démocratise désormais pour tous, et voici comment en profiter.

Pendant longtemps, le partage de contenu via des liens, sur Instagram, était réservé aux utilisateurs les plus populaires: 10 000 abonnés ou être une marque certifiée, étaient nécessaires pour annoncer fièrement le «swipe up» (qui n'existe plus) et le petit nouveau: le «sticker».



Cette précieuse fonction peut être monétisée par les influenceurs populaires afin, par exemple, de conduire leurs ouailles sur tel ou tel shop en ligne. Les médias également - comme watson - l'utilisent pour partager de supers histoires 👇

Comment ça marche alors?

Vous n'êtes pas un influenceur? Pas de panique, voici, en images, la procédure pour placer un sticker dans votre story Instagram.

Créez votre story et appuyez là 👇 watson

Ensuite choisissez ceci 👇 watson

Copiez l'URL ici 👇 watson

Une fois que c'est en ordre, fermez 👇 watson