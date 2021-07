International

Google Maps propose des trajets «potentiellement mortels», ça vous dit?



Les randonneurs voulant gravir les plus hauts sommets d'Ecosse se voient suggérer par Google Maps des itinéraires «extrêmement dangereux». L'objectif pour le géant du web: arriver rapidement à destination.

Des envies de randonnées en ces temps ensoleillés qui reviennent? Google Maps saura vous guider vers des terrains «très escarpés, rocheux et instables.» C'est en tout cas ce qu'a dénoncé le 15 juillet dernier le John Muir Trust. L'association écossaise affirme qu'un nombre croissant de personnes qui utilisent Google Maps afin de gravir le Ben Nevis, soit la plus haute montagne des îles britanniques, risquaient d'être dirigées vers un itinéraire «extrêmement dangereux, même pour les plus expérimentés», comme on peut le lire dans le média en ligne CNN.

Heather Morning, conseillère en sécurité en montagne chez Mountaineering Scotland, s'est également exprimée sur le sujet. Elle a expliqué que Google Maps suggérait aux randonneurs d'autres itinéraires «potentiellement mortels» lorsqu'ils cherchaient à grimper les autres hauts sommets du pays. Ces derniers les conduiraient en effet au-dessus de falaises insécurisées.

L'itinéraire le plus rapide, quel qu'en soit le prix

Faire appel à Google Maps pour se retrouver? Rien de plus logique pour les 154 millions d'utilisateurs actifs par mois. Pourtant, Nathan Berrie, agent de conservation au John Muir Trust, estime que le problème viendrait des algorithmes de Google Maps qui proposent toujours les itinéraires les plus efficaces. Escalader les zones les plus dangereuses permettraient ainsi aux visiteurs d'atteindre rapidement le parking le plus proche.

«De nos jours, il est trop facile de supposer que les informations sur Internet sont toutes de bonnes, à jour et sûres. Malheureusement, l'expérience montre que ce n'est pas le cas. Il y a récemment eu un certain nombre d'incidents liés au suivi des itinéraires suggérés par Google, telles que des blessures, voire pire, des morts» communiqué de presse

Examen des plaintes

Les organisations souhaitent consulter Google pour supprimer tout trajet qui mettrait des vies humaines en danger. Si le géant du web n'a, d'après l'association écossaise, pas répondu à ses appels, le site en ligne CNN est quant à lui parvenu à contacter le porte-parole de Google. Lequel a assuré que la société examinait les plaintes:

«Nous avons construit Google Maps en pensant à la sécurité et à la fiabilité, et nous travaillons rapidement pour enquêter sur le problème de routage environnant le Ben Nevis et ses environs» cnn

Pour entamer ses modifications, Google a demandé à ce que les organisations locales fournissent d'eux-mêmes les informations géographiques précises sur les routes et les itinéraires via son outil de téléchargement de données géographiques.

