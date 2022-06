La télévision publique grecque explique comment voler de l'essence

En Grèce, les prix à la pompe ont massivement augmenté. Une chaîne de télévision a donc présenté aux téléspectateurs comment voler de l'essence à un autre véhicule.

Voler de l'essence en grec. image: keystone

La chaîne publique grecque ERT a fait sensation. En raison de la hausse des prix de l'essence et de l'inflation élevée, un reportage explique comment se servir en carburant dans les voitures d'autrui, comme le relate The Guardian vendredi.

«Ce n'est pas très compliqué. On n'a même pas besoin d'un tuyau spécial, un tuyau d'arrosage suffit», a déclaré le journaliste Costas Stamou lors de l'émission matinale.

Après avoir démontré la méthode, un mécanicien automobile a montré où percer le réservoir de carburant d'une voiture pour en voler le contenu.

Certains s'insurgent, d'autres rient

«Vous avez perdu la tête ? Est-ce que vous donnez des conseils aux gens sur la manière de voler de l'essence?», a commenté un utilisateur sur Twitter. Un autre a plaisanté: «Après le tutoriel sur deux façons de voler facilement de l'essence, l'ERT prépare maintenant de nouveaux tutoriels sur la façon d'ouvrir des serrures et de voler des portefeuilles».

Une vidéo du reportage, publiée par le site satirique grec Luben, avait été visionnée plus de 170 000 fois jeudi. 32 500 autres ont vu le message original sur Twitter.

Les prix des carburants n'ont cessé d'augmenter en Grèce au cours des derniers mois. Mercredi, le prix moyen de l'essence sans plomb était de plus de 2,37 euros le litre à Athènes et de plus de 2,50 euros à Rhodes et sur les îles voisines.

Les autorités grecques ont résisté à la demande de réduction des taxes sur les carburants. A la place, ils ont opté pour des subventions de 30 à 50 euros pour les propriétaires de voitures et de motos les moins aisés. Ceci afin d'alléger leur budget face à la crise énergétique internationale. Le taux d'inflation annuel de la Grèce a atteint un niveau record de 11,3 pour cent en mai.

