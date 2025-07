On en sait plus sur les raisons du crash du Boeing d'Air India

Dans un rapport d'enquête publié samedi, on en apprend davantage sur les possibles raisons derrière le crash du Boeing d'Air India — qui s'est écrasé peu après son décollage le 12 juin dernier. La catastrophe avait fait 260 morts.

Des spectateurs observent les débris de l'avion d'Air India qui s'est écrasé jeudi et qui reposent sur un immeuble à Ahmedabad, en Inde, le samedi 14 juin 2025. Keystone

Les interrupteurs d'alimentation en carburant des moteurs du Boeing d'Air India qui s'est écrasé peu après le décollage le 12 juin se sont mis en position «arrêt» juste avant l'impact, selon un rapport d'enquête publié samedi. La catastrophe avait fait 260 morts.

Le rapport préliminaire du bureau indien d'enquête sur les accidents aériens (AAIB) ne tire aucune conclusion et n'attribue aucune responsabilité, mais indique qu'un pilote a demandé à l'autre pourquoi il avait coupé le carburant, le second pilote répondant qu'il ne l'avait pas fait.

Sur les 242 personnes qui se trouvaient à bord du Boeing 787-8 Dreamliner d'Air India, seule une a survécu, lorsque l'avion s'est écrasé sur des habitations juste après le décollage dans la ville d'Ahmedabad, dans l'ouest du pays. Les autorités ont également identifié 19 personnes tuées au sol.

«Mayday, Mayday, Mayday»

Selon le rapport, le Boeing avait atteint une vitesse maximale de 180 noeuds (333 km/h) en décollant lorsque les interrupteurs d'alimentation en carburant sont passés de la position «run» (ouvert) à la position «cutoff» (arrêt) pour le premier moteur puis le second une seconde plus tard. Les deux moteurs ont alors commencé à diminuer en puissance.

Dans l'enregistrement des conversations dans le cockpit, l'un des pilotes demande à l'autre pourquoi il a coupé l'alimentation en carburant. Le second pilote répond qu'il ne l'a pas fait. Moins d'une minute plus tard, un pilote a transmis le signal de détresse «Mayday, Mayday, Mayday» et l'avion s'est écrasé sur des habitations.

Les images de vidéosurveillance de l'aéroport montrent que l'éolienne de secours, une petite turbine utilisée comme une source d'énergie de secours sur les avions, s'est déployée pendant la montée initiale juste après le décollage. Il n'y avait pas d'oiseaux dans les parages.

L'avion a commencé à perdre de l'altitude avant même de quitter le périmètre de l'aéroport, selon le rapport. (sda/ats/afp)