Grèce plusieurs villages évacués et cendres sur Athènes

«Nous restons très unis»: depuis l'Australie inondée, une Suissesse raconte

Prise dans des pluies diluviennes, l'Australie se bat contre les inondations depuis plusieurs jours. «J'ai cru que j'allais mourir». Sur place, la Valaisanne Lena Rothe témoigne.

«Il n'avait pas plu depuis un an et demi... Et là, on se fait ramasser.» Elle va bien, Lena Rothe. Même si son jardin se transforme en petit lac. Même si le ciel continue de déverser des torrents sur sa région depuis des jours. Elle a le sourire sur Skype, et nous promet que là-bas, le moral est bon. Malgré tout.

En Australie, des pluies diluviennes s'abattent sur le sud-est. Des inondations, des évacuations, un barrage qui déborde, des fermetures d'écoles: la situation est absolument …