Des grèves prévues dans les transports allemands auront un impact en Suisse

Les voyageurs en train et en avion à destination de l'Allemagne ou en provenance de ce pays seront confrontés à des perturbations ce vendredi en raison de grèves.

Les syndicats ont appelé à une grève de plusieurs heures ce vendredi, entre 3 heures du matin et 11 heures. Les employés de toutes les entreprises ferroviaires allemandes – dans lesquelles des négociations sont en cours – ont l'intention de cesser de travailler.

La Suisse est également concernée

Le trafic de grandes lignes de la Deutsche Bahn (DB) devrait être en grande partie paralysé toute la journée, car les trains ne pourront pas être mis en circulation le matin.

«La journée est plus ou moins fichue. Tous ceux qui peuvent changer leur planning devraient le faire» Martin Seiler, directeur du personnel du groupe DB.

Des retards et des suppressions de trains se produiront également après 13h00, ont averti les CFF ce jeudi après-midi dans un communiqué.

Pour le trafic transfrontalier, les CFF mettent en place des trains de remplacement sur le tronçon suisse. «Les places assises sont limitées», ont-ils précisé. L'horaire en ligne des CFF ne peut pas être adapté en raison de cette annonce de dernière minute, ajoute le communiqué.

Plusieurs annulations prévues chez Swiss

La compagnie aérienne Swiss connaît aussi plusieurs annulations en raison d'arrêts de travail en Allemagne dans les trois aéroports de Cologne/Bonn, Düsseldorf et Hambourg. Ainsi, quatre vols de Hambourg à Zurich sont annulés dès jeudi, trois vols de Stuttgart à Zurich et deux vols aller-retour entre Zurich et Düsseldorf, a indiqué Swiss, interrogé par l'agence Keystone-ATS.

Vendredi, cinq vols de Hambourg à Zurich et un vol de Hambourg à Genève seront annulés. Trois vols de Stuttgart à Zurich et deux vols aller-retour entre Zurich et Düsseldorf seront également supprimés. (ats)