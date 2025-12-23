De nouveaux documents publiés cette semaine révèlent comment Andrew a ouvert les portes de l'univers des Windsor à Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein. afp/doj/watson

Andrew a ouvert les portes du «sanctuaire» royal à Jeffrey Epstein

De nouveaux documents jettent une lumière crue sur les liens entre Andrew Mountbatten-Windsor et ses amis Jeffrey Esptein et Ghislaine Maxwell - et sur la manière dont le prince déchu a introduit le prédateur sexuel condamné, ainsi que sa complice, dans les cercles les plus fermés de la famille royale britannique.

Après avoir été dépouillé de ses ultimes titres et de son manoir bien-aimé, Royal Lodge, le fils cadet du roi d'Angleterre pensait peut-être qu'il pourrait goûter à une paix et à un calme retrouvés. Que nenni. Les scandales se suivent et se ressemblent pour Andrew Mountbatten-Windsor, chaque jour apportant son lot de révélations.

Des «amies inappropriées»

Alors que le ministère de la Justice américain poursuit la publication de dizaines de milliers de nouveaux documents liés à l'affaire Epstein, les médias britanniques et américains n'ont pas manqué de mettre le doigt sur un courriel stupéfiant datant d'août 2001, échangé entre Ghislaine Maxwell, la femme de main de Jeffrey Epstein, et un compte mail baptisé «L'homme invisible».

Dans un mail daté du 16 août 2001, l'homme, qui signe ses messages «A xxx» écrit ainsi à Ghislaine Maxwell:

«Je suis ici au camp d'été de Balmoral, la résidence d'été de la famille royale. Les activités se succèdent toute la journée et je suis épuisée à la fin de chaque journée. Les filles [les princesses Eugenie et Beatrice] sont complètement exténuées et je vais devoir les coucher tôt ce soir, car c'est épuisant de les séparer constamment!»

«Comment va Los Angeles? M'as-tu trouvé de nouvelles amies inappropriées?» Un mail signé «A xxx», adressé à Ghislaine Maxwell

«Dis-moi quand tu viens, je suis libre du 25 août au 2 septembre et j’aimerais bien aller quelque part au soleil avec des gens sympas avant de me remettre sérieusement au travail pour la rentrée.»

Ghislaine Maxwell répond quelques heures plus tard: «Je suis vraiment désolée de te décevoir, mais il faut dire la vérité. Je n’ai trouvé que des amies convenables. Je te tiendrai au courant des réunions à l’église à ces dates. »

Le 18 août, «L'Homme Invisible» réagit: «Je suis anéanti! Tu ne le sais sans doute pas, mais j'ai perdu mon valet jeudi. Il est décédé dans son sommeil. Il était à mon service depuis l'âge de deux ans. Je suis un peu déboussolé, car non seulement mon bureau a été restructuré, mais j'ai aussi quitté la Royal Navy et maintenant, ma vie est complètement chamboulée, car je n'ai plus personne pour veiller sur moi.

«Si tu as des conseils pour m'aider à me remettre d'aplomb, je t'en serais très reconnaissant», conclut la correspondance.

Bien qu'Andrew Mountbatten-Windsor ne s'identifie pas formellement dans les messages, certains indices laissent clairement entendre qu'il en est l'expéditeur. Par exemple, la phrase «J'ai quitté la Royal Navy» semble faire référence à son départ du service actif dans la Marine royale, effectif depuis le 31 juillet 2001.

Ce n'est de loin pas la première fois que l'ex-prince de 65 ans apparaît dans les dossiers Epstein, que le ministère de la Justice a commencé à dévoiler le 19 décembre.

Ce week-end, par exemple, l'on découvrait qu'Andrew Mountbatten-Windsor, privé de ses titres plus tôt cet automne, a convié Ghislaine Maxwell jusque dans le sanctuaire le plus privé de la famille royale: la résidence royale de Sandringham, où les Windsor fêtent Noël chaque année.

Andrew est photographié allongé sur cinq femmes. Le contexte de la photo reste inconnu. image: doj

Une image en noir et blanc largement diffusée ces derniers jours montre le prince de l'époque, lors d'une soirée, allongé sur les genoux de cinq femmes dont les visages sont floutés. En haut à gauche, Ghislaine Maxwell le toise d'un air lubrique. C'est dans ce même salon que la famille royale se réunit traditionnellement dans le salon pour le thé de l'après-midi la veille de Noël.

Selon Andrew Lownie, historien de la famille royale, Andrew Mountbatten-Windsor a permis à Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell de considérer les résidences royales comme «leur terrain de jeu privé, mêlant public et privé sans aucun sens des convenances».

«Ces photos ne seront pas du tout flatteuses pour l'opinion publique. Epstein et Maxwell avaient toute latitude pour aller où ils voulaient, et Andrew semble avoir été trop naïf pour se rendre compte qu'on profitait de lui de cette manière» Andrew Lownie, historien de la famille royale, au Telegraph

Un ami de l'ex-prince a tenté de minimiser les réactions suscitées par cette archive, en affirmant au Telegraph: «Nous ne voyons pas où est le problème. Ce ne sont que des plaisanteries lors d'une fête. Il est entièrement habillé.»



«Plaisanteries» ou pas, ces photographies et ces souvenirs ne risquent pas de faire beaucoup rire la famille royale britannique, au moment de prendre le thé dans les salons feutrés du domaine de Sandringham, ce mercredi.