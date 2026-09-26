Des pompiers interviennent sur les lieux de l’explosion survenue vendredi dans le quartier de Plaka, à Athènes, le 26 septembre 2026. Keystone

Une femme meurt après l’effondrement d’un immeuble à Athènes

Le corps d’une touriste américaine a été retrouvé samedi sous les décombres d’un immeuble de deux étages effondré la veille dans le quartier historique de Plaka. Cinq autres personnes sont toujours portées disparues.

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Le corps d'une femme a été retrouvé samedi matin sous les décombres d'un immeuble qui s'était effondré la veille dans le centre historique d'Athènes, alors que six personnes étaient portées disparues, selon l'agence de presse grecque ANA.

Selon l'ANA, il s'agirait d'une touriste américaine qui séjournait dans une location saisonnière au premier étage avec son mari et un autre couple.

Six personnes étaient initialement portées disparues: les quatre touristes américains et un couple âgé, composé d'un Britannique et d'une Grecque, qui vivait au deuxième étage, selon la télévision publique ERT.

Le petit immeuble de deux étages s'est effondré vendredi matin vers 07h30. L'édile d'Athènes, Haris Doukas, a évoqué la probabilité d'une «explosion provoquée par (...) une très importante fuite» de gaz qui a ensuite entraîné la catastrophe.

Une unité spécialisée des pompiers, chargée d'enquêter sur les causes de l'explosion, était toujours présente sur place samedi, selon l'ANA.

Quartier touristique

Le quartier historique de Plaka, où se trouve l'immeuble, est l'un des plus touristiques de la capitale grecque. Il s'étend en contrebas de l'Acropole, qui a accueilli 4,6 millions de visiteurs en 2025.

Trente pompiers sont engagés sur place avec six véhicules, dont deux spécialisés dans les opérations de sauvetage, ainsi que trois chiens de recherche et de sauvetage, selon l'agence de presse grecque ANA.

Des pelleteuses déblayent les décombres et des caméras thermiques ont été déployées sur les lieux par les secouristes, comme le montrent des images de l'AFP.

«Les dégâts s'étendent à toute la rue ainsi qu'à la rue située à l'arrière (de l'immeuble)», a expliqué Haris Doukas.

«Nous parlons d'une catastrophe inimaginable» Haris Doukas

Le maire a également indiqué que les deux immeubles mitoyens se trouvaient dans un très mauvais état.

«Des inspections ont commencé pour déterminer s'ils peuvent rester debout ou s'ils doivent eux aussi être démolis», a-t-il précisé. Vendredi matin, deux femmes ont également été secourues dans un immeuble voisin, puis hospitalisées.

Une autre personne a été légèrement blessée par des débris projetés lors de l'explosion, tandis que des bâtiments voisins et des véhicules stationnés à proximité ont été endommagés. (tib/ats)