Cette nouvelle arme russe met l'Ukraine en difficulté

Dans la guerre en Ukraine, la Russie utiliserait des bombes planantes qui possèdent un avantage décisif. Kiev reconnaît ne pas pouvoir les arrêter.

Les bombes «planantes» pourraient forcer l'Ukraine à changer ses plans pour sa contre-offensive. C'est ce que révèle le journal britannique Telegraph.

Pour l'Ukraine, ces bombes représentent une «menace très sérieuse», explique le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, le colonel Yuriy Ihnat. D'après lui, la Russie utilise intensivement des bombes planantes depuis environ un mois. Il y en aurait une vingtaine par jour, selon des sources ukrainiennes.

Contrairement aux bombes simples, les bombes de ce type peuvent être mises en vol plané, ce qui leur permet d'atteindre des cibles éloignées du lieu de largage. Un avantage important pour la Russie, car les avions de combat qui larguent les bombes ne doivent ainsi pas se déplacer trop près de la ligne de front et restent donc hors de portée de la plupart des systèmes de défense aérienne ukrainiens.

Un Sukhoi Su-30 utilisé par l'armée de l'air russe. L'utilisation de bombes planantes a commencé à porter ses fruits. image: shutterstock

L'Institute for the Study of War (ISW) américain y voit peut-être une nouvelle tactique de la Russie afin de réduire les nouvelles pertes d'avions, écrit l'institut dans un rapport publié début avril.

Début mai, le colonel Ihnat avait déjà averti que la défense aérienne ukrainienne était «inefficace» face à cette arme:

«Nous ne pouvons rien faire contre ce type de munitions»

Les bombes peuvent parcourir jusqu'à 70 kilomètres et viser des infrastructures critiques, des jardins d'enfants, des zones résidentielles ainsi que des établissements éducatifs et médicaux, précise le militaire.

Les experts estiment que la Russie dispose actuellement de deux types différents de bombes de ce type. La UPAB-1500B, plus moderne et guidée par satellite, est jusqu'à présent rarement utilisée en raison de son coût de production élevé, précise la Deutsche Welle.

D'après les informations de la chaîne, la Russie utilise encore principalement des bombes non guidées datant de l'époque soviétique.

Toutefois, celles-ci sont améliorées grâce à des ailes et un système de guidage par satellite.

Selon Telegraph, des experts ukrainiens mais aussi occidentaux ont émis l'hypothèse que l'utilisation par la Russie de bombes planantes pourrait contraindre Kiev à modifier sa planification opérationnelle pour l'offensive de printemps à venir.