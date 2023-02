Le train blindé «Volga» est en route pour l'Ukraine. image: twitter/zvezdanews

Poutine envoie un train «blindé et armé jusqu'aux dents» en Ukraine

La Russie a déployé un train blindé en Ukraine. Il est équipé de canons et doit servir pour des missions de reconnaissance.

Ce train, qui porte le nom de la rivière Volga, devrait être utilisé pour des missions de reconnaissance technique et de déminage, ainsi que pour la destruction d'objectifs militaires dans les airs et au sol.

«Cet énorme déploiement d'armes permet aux soldats de travailler même dans les conditions les plus difficiles», indiquait un communiqué du ministère russe de la Défense.

«C'est un train blindé, armé jusqu'aux dents» Ministère russe de la Défense

Le train est équipé de mitrailleuses, mais aussi de missiles anti-aériens, comme le rapporte le site internet militaire ukrainien Defense express.

Voici le «Volga»: Vidéo: watson

Des drones feraient également partie du chargement. Ces engins permettraient de reconnaître les environs du convoi lors d'arrêts. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et par le ministère russe de la Défense montrent que les wagons de ces trains sont blindés à une épaisseur de 20 millimètres.

Escorté par des hélicos

Des mitrailleuses et des canons sont montés sur certains wagons, manipulés par des soldats. Le convoi sera escorté par des hélicoptères Ка-52 et Мі-8. Selon Defense express, il roule à une vitesse allant de 35 à 40 km/h.

«Pendant le trajet, nous détectons les avions volant à basse altitude et pouvons les détruire à une distance de 1,5 kilomètre. Nous pouvons également attaquer des positions et des véhicules légèrement blindés à une distance de 2,5 kilomètres. Et la tâche la plus essentielle: nous assurons un soutien à nos gars», a décrit un soldat répondant au prénom de Viatcheslav, chef de la défense antiaérienne sur l'un des trains de chars, selon l'agence de presse russe Ria novosti.

Vidéo: watson

«Le blindage est censé résister aux explosions provoquées par des engins explosifs sur la voie ferrée», a affirmé le chef du train spécial, Sergueï.

«Notre train part avant que d'autres n'arrivent. Il possède également des équipements pour remettre en état les voies ferrées endommagées le plus rapidement possible» Sergueï

Quatre trains blindés

En mars déjà, peu après l'attaque russe contre l'Ukraine, un train blindé de ce type avait été aperçu près de Melitopol. La Russie possède quatre trains blindés de ce genre. Ils auraient été construits dès le début des années 2000 et rénovés en 2016 sur ordre du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, rapporte l'Eurasiantimes.

Les trains blindés ont surtout été utilisés au 19e siècle et pendant les deux guerres mondiales. Ils permettaient d'atteindre des régions plus rapidement qu'avec les chars d'assaut de l'époque.

Avec les progrès techniques des chars de combat et des chars de grenadiers, cet avantage a rapidement disparu. La plupart des pays ont renoncé à l'exploitation de ce genre de trains. Seule la Russie a conservé le concept. Les trains blindés auraient également été utilisés lors de la guerre de Tchétchénie.

(t-online/wan)