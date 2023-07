Le groupe Wagner célèbre la prise de Bakhmout, au terme d'un long siège. Keystone

Voici combien de mercenaires de Wagner seraient morts en Ukraine

Des chiffres diffusés par une source proche de la milice dévoile des chiffres montrant l'ampleur des pertes subies par Wagner à Bakhmout. Parallèlement, les derniers détenus vivants devraient être graciés d'ici peu.

Plus de «International»

Alors que le groupe Wagner semble prendre ses quartiers en Biélorussie après sa révolte avortée du 24 juin, une source proche de la milice est revenue sur les pertes qu'elle a subies en Ukraine.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Les mercenaires ont notamment joué un rôle majeur dans la prise de la ville de Bakhmout, située dans l'est de l'Ukraine. Après un siège de plusieurs mois, Wagner est parvenu à prendre le contrôle de la ville, au prix de pertes énormes. Cette bataille a été la plus longue et la plus sanglante de la guerre jusqu'à présent: la violence de combats a valu à Bakhmout le surnom de «hachoir à viande».

Les pertes élevées subies par la milice s'expliquent par la méthode brutale qu'elle a adoptée: Wagner a puisé dans les prisons russes, promettant de libérer les détenus qui se portaient volontaires pour se battre en Ukraine. Des milliers de prisonniers ont ainsi été jetés dans le champ de bataille, sans recevoir un entraînement ou un équipement suffisants. Envoyés par «vagues humaines» vers la première ligne, leur rôle était de signaler aux mercenaires professionnels les positions ukrainiennes. Ceux qui refusaient d'avancer étaient exécutés.

Plus de 20 000 morts

De nouvelles informations, repérées par le centre de réflexion «Institute for the Study of War» (ISW), permettent de chiffrer ce carnage. Elles proviennent d'une source qui se serait basée sur les déclarations d'un haut commandant de Wagner, portant le nom de «Marx». Celui-ci a affirmé que, au moment de la prise de Bakhmout, le 20 mai:

78 000 combattants de Wagner s'étaient battus en Ukraine;

49 000 d'entre eux étaient des prisonniers;

22 000 mercenaires ont été tués;

40 000 autres ont été blessés.

Cela veut dire que la milice a subi un taux de pertes global de près de 80%, et que 28% des combattants ont perdu la vie dans la bataille. Si ces chiffres sont exacts, ils montrent à quel point Wagner a été décimé par le siège de Bakhmout, commente l'ISW. Un bilan qui a presque anéanti son efficacité au combat.

Marx aurait également affirmé que 25 000 combattants sont actuellement encore en vie, et que 10 000 d'entre eux se trouvent en Biélorussie. Il y a quelques jours encore, un média d'investigation biélorusse estimait à plus de 2000 le nombre de mercenaires présents sur le territoire national.

Pour en savoir plus «Des milliers» de mercenaires de Wagner arrivent en Biélorussie

Un tournant pour Wagner

L'apparent redéploiement des mercenaires encore vivants en Biélorussie, ainsi que leur retrait du théâtre ukrainien, coïncide avec la fin du «Projet K», le nom donné à la campagne de recrutement dans les prisons russes.

Dans les prochains jours, la milice devrait libérer les derniers détenus présents dans ses rangs, rapporte vendredi le ministère britannique de la Défense. «La fin du Projet K marque un tournant dans l'histoire de Wagner et de la guerre de la Russie en Ukraine», commente Londres, qui rappelle que les autorités russes ont repris la filière de recrutement dans les prisons.

Le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, revendique la prise de Bakhmout en mai dernier. Keystone

Il est probable qu'un grand nombre de condamnés graciés décident de poursuivre leur collaboration avec Wagner en tant que mercenaires professionnels, indique encore le ministère. Au moins 40 000 détenus ont été recrutés jusqu'à début 2023, moment marquant l'apogée du Projet K. Jusqu'à 20 000 d'entre eux sont morts en l'espace de quelques mois, affirme Londres, dont les estimations coïncident avec les révélations exposées plus haut.

Le média d'investigation russe Vajnye Istorii rapporte qu'environ 400 prisonniers recrutés par Wagner sont en train d'attendre dans des hôtels d'Anapa, en Crimée, que le gouvernement russe approuve leur libération. Ils auraient la possibilité de prolonger leur contrat avec Wagner pour servir en Biélorussie ou en Afrique.