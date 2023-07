Poutine était loin du tumulte, selon les dires d'un journaliste. Keystone

Voici ce que Poutine aurait fait pendant la mutinerie de Wagner

Le jour de la révolte de Wagner, des rumeurs circulaient sur la disparition de Vladimir Poutine. Une enquête suggère désormais ce que faisait le chef du Kremlin durant la mutinerie.

Alors que les mercenaires de Wagner et leur chef Evguéni Prigojine marchaient sur Moscou, Vladimir Poutine aurait profité d'un spectacle de feux d'artifice à bord d'un yacht lors du Scarlet Sails Festival à Saint-Pétersbourg. C'est ce que rapporte Mikhaïl Zygar, journaliste russe et ancien rédacteur en chef du média indépendant russe Doschd, dans une tribune publiée par le New York Times.

Selon les sources locales de Zygar, Poutine aurait fait la fête sur un yacht appartenant à l'oligarque russe Iouri Kovaltchouk, alors que les mercenaires de Wagner occupaient plusieurs installations militaires dans le sud de la Russie. Le Scarlet Sails Festival est une célébration traditionnelle des bacheliers qui a lieu chaque année à Saint-Pétersbourg et qui culmine avec un spectacle de lumière spectaculaire.

Ces informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Mais certains indices laissent penser qu'elles pourraient être exactes: le jour de la révolte de Wagner, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Poutine aurait quitté le Kremlin.

Ainsi, le site web Flightradar a montré que l'avion spécial Il96-PU, habituellement utilisé par le président russe, a décollé en direction de Saint-Pétersbourg. C'est ce que rapporte le média russe Meduza. Le soir même, un deuxième avion aurait décollé dans la même direction. Il s'agirait également d'un avion de type II96-PU.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a toutefois démenti ces rumeurs. «Poutine travaille au Kremlin», a-t-il déclaré à l'agence de presse publique Tass. Poutine lui-même a qualifié le chef de Wagner, Prigojine, de «traître». Ce dernier a mis un terme à sa «marche de la justice» en direction de Moscou en trouvant un accord avec le Kremlin.

Poutine l'a envoyé en exil en Biélorussie. Les mercenaires de Wagner ont eu le choix entre le suivre à Minsk ou s'engager dans l'armée russe. Entre-temps, plusieurs tentes ont été repérées près de la capitale biélorusse, ce qui laisse supposer que l'arrivée du groupe Wagner est imminente. Les experts estiment que Poutine ne pardonnera pas à Prigojine.

Mais le journaliste Zygar suppose que les événements pourraient également se précipiter pour le président russe:

«Il croit toujours qu'il a tout sous contrôle et que la rébellion de Prigojine n'a rien changé à la situation politique. Mais il se trompe»

Selon les sources de Zygar, le désir de changement grandit autour de Poutine. «Pour beaucoup de ceux avec qui j'ai parlé, le système de pouvoir de Poutine ne peut tout simplement pas durer plus longtemps», écrit le journaliste.

