Ils étaient plus de 3000 à défiler à Lyon samedi pour Quentin Deranque. Keystone

Une marche pour Quentin réunit des milliers de personnes à Lyon

Une manifestation autorisée en l'honneur du militant de la droite radicale tué s'est tenue samedi en France. Aucun incident n'est à déplorer.

Derrière de larges portraits de Quentin Deranque, et encadrées par de nombreux policiers, environ 3200 personnes ont défilé samedi à Lyon, réclamant «justice» pour ce jeune militant d'extrême droite radicale, battu à mort par des membres de l'ultragauche.

En tête de cortège, des jeunes femmes membres du collectif identitaire Némésis tiennent des roses blanches. Des pancartes «l'extrême gauche tue» côtoient des drapeaux bleu-blanc-rouge. «Jeune Garde en prison, libérez la ville de Lyon», scandent des manifestants.

Dans la foule, pas de drapeau d'organisation, ni de sigle, mais de discrets symboles de l'ultradroite, et surtout des discours très politiques contre «le gauchisme» ou «la violence antifasciste».

Des femmes membres du collectif identitaire Némésis ouvraient la marche. Keystone

La marche avance dans le calme, même si une voisine jette un oeuf, tandis que d'autres ont accroché à leur fenêtre «Lyon est antifa» ou «l'amour est supérieur à la haine».

Pour éviter toute violence, les autorités ont déployé un dispositif sécuritaire conséquent. Renforts de CRS, de gendarmes mobiles, et deux drones surveillent le cortège dont la progression s'arrête là où Quentin Deranque a été roué de coups.

Dès que des contre-manifestants s'approchent, des policiers se positionnent pour les bloquer, selon les services de la préfète.

A Rennes, 200 personnes ont rendu hommage à Quentin Deranque en fin de matinée. Face à eux, près de 300 contre-manifestants ont déployé une banderole disant «On ne pleure pas les nazis». Quand certains ont essayé de sortir du périmètre autorisé, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour les bloquer. (ats/blg/afp)