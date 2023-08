La tombe du chef des mercenaires, Evguéni Prigojine. Image: EPA

L'enterrement de Prigojine était «la dernière étape visant à l'éliminer»

Un «Héros de Russie» est normalement enterré avec faste et honneur. Cependant, pour Evguéni Prigojine, tout s'est passé très discrètement, loin des regards. Le Kremlin a même trompé la presse.

Les mercenaires de Wagner, dirigés par Evguéni Prigojine, avaient permis à la Russie de prendre la ville ukrainienne de Bakhmout. La valeur militaire du groupe Wagner dans la guerre contre l'Ukraine est incontestable. Et c'est notamment pour cette raison que Prigojine avait reçu le prestigieux titre de «Héros de Russie» de la part de Poutine, il y a environ un an.

Lorsqu'un «Héros de Russie» décède, il reçoit généralement des funérailles à la hauteur de son prestige. Cependant, le chef de Wagner n'a pas eu droit aux salves d'honneur ni à la fanfare militaire. Toutefois, selon l'agence indépendante Agentstwo, il s'agissait d'une «inhumation VIP normale».

Journalistes dupés

A côté de la pierre tombale d'un certain Viktor Prigojine, dans le cimetière isolé de Porkhovskoye à Saint-Pétersbourg, une simple croix en bois avec une plaque nominative rappelle désormais que l'homme qui est passé du rôle de cuisinier de Poutine à celui d'ennemi est mort.

Les funérailles elles-mêmes n'avaient été ni annoncées ni discutées, comme le mentionne le Spiegel. Le mardi, le porte-parole du Kremlin, Peskov, avait annoncé que Poutine ne participerait pas à l'enterrement et a déclaré lui-même ne pas avoir d'autres détails sur l'événement.

Lors de la cérémonie, ni Poutine ni les médias n'étaient présents. Jusqu'à la dernière minute, la presse est restée dans l'ignorance. Seules quelques rumeurs circulaient quant au lieu des funérailles.

Et pour cause, le Kremlin avait fait un travail considérable pour dissimuler l'emplacement exact des funérailles. Dès le début de la semaine, des détecteurs de métaux ou des barrières auraient été repérés devant plusieurs cimetières de la ville natale de Prigojine, rapporte le Spiegel. Le média indépendant Fontanka avait reçu l'indication que l'inhumation aurait lieu dans un cimetière où reposent de nombreux militaires.

Une «opération spéciale»

Selon Tatiana Stanovaya, experte de la Russie et analyste politique, on peut considérer le jeu de confusion minutieusement planifié autour de l'enterrement de Prigojine comme «la dernière étape d'une opération spéciale visant à l'éliminer», que Poutine a d'ailleurs qualifiée «d'homme d'affaires» dans sa déclaration.

Ainsi, le président a voulu montrer de manière explicite que Prigojine, contrairement à lui-même, était simplement un homme qui poursuivait des intérêts privés. Comme l'écrit l'experte sur Telegram:

«Cela confirme également qu'il n'y aura pas de nationalisation de Wagner, mais plutôt une défragmentation et une neutralisation progressive» Tatiana Stanovaya

Et en effet, l'avenir du groupe de mercenaires est incertain. Les structures de la milice militaire ressemblent à celles d'un clan mafieux, écrit le Spiegel: une organisation avec un puissant chef en tête – en l'occurrence, Evguéni Prigojine, parfois appelé «notre père» par les mercenaires de Wagner.

Difficile de savoir si quelqu'un pourra combler le vide qu'a laissé Prigojine à la tête de Wagner. Selon un avocat en contact avec le groupe de mercenaires, «tout le monde a maintenant peur de prendre la responsabilité, d'annoncer quelque chose et de poursuivre les activités du groupe.» Il est donc tout à fait possible que Wagner ait chuté et disparu avec Prigojine.