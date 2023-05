Le Royaume-Uni a décidé de livrer des missiles de croisière Storm Shadow à l'Ukraine. Image: AP MINISTRY OF DEFENCE

Pourquoi les Storm Shadow inquiètent les Russes

L'Ukraine se voit livrer par au Royaume-Uni des missiles de croisière Storm Shadow avec lesquels elle pourrait frapper loin en territoire russe. Comment cela va-t-il changer la guerre?

Depuis des mois, le gouvernement ukrainien demande à l'Occident de lui fournir des missiles d'une plus grande portée - son souhait est désormais exaucé. Le Royaume-Uni a décidé de livrer des missiles de croisière Storm Shadow à l'Ukraine, comme l'a confirmé jeudi le ministre britannique de la Défense Ben Wallace à la Chambre des communes.

Ce n'est pas la première fois que Londres prend les devants en livrant de nouveaux systèmes d'armement. En janvier 2023, le Royaume-Uni avait déjà été le premier pays à décider d'envoyer des chars de combat de conception occidentale en Ukraine. La prochaine barrière politique est désormais franchie.

En quoi ce missile est-il un avantage?

Avec ces missiles de croisière modernes, l'Ukraine dispose de nouvelles options tactiques. Comment cela va-t-il changer la guerre? Aperçu des principales questions et réponses sur les missiles de croisière.

Selon l'entreprise d'armement européenne MBDA, le missile de croisière Storm Shadow est un missile à longue portée. Il n'a pourtant qu'une portée de 250 kilomètres, nettement inférieure à celle d'un missile continental qui peut atteindre 15 000 kilomètres. Malgré cela, ce missile fait partie des armes guidées les plus efficaces et les plus précises de l'arsenal des pays de l'Otan.

La vidéo de MBDA 👇 Vidéo: youtube

Le missile de croisière a été développé à l'origine par le Royaume-Uni, la France et l'Italie pour des attaques air-sol. D'autres pays l'ont également acheté ou prévoient de le faire. Parmi ceux qui l'emploient, on trouve notamment l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, la Grèce et le Qatar.

Le missile Storm Shadow offre une multitude de possibilités d'utilisation et est conçu pour pénétrer profondément dans le territoire ennemi et détruire des cibles avec précision.

Attaques en profondeur

Le missile de croisière est lancé par des avions de combat et a la capacité de pénétrer dans des profondeurs tactiques. Le missile peut détruire efficacement des cibles stratégiques telles que des bunkers, des centres de commandement, des systèmes de défense ennemis et des infrastructures. Ses charges explosives peuvent également percer le blindage d'installations souterraines.

Opérations navales

Le missile peut également être lancé depuis des navires ou des sous-marins pour attaquer des cibles sur terre ou en mer. Cela en fait une arme polyvalente qui peut être utilisée dans les conflits maritimes. Toutefois, l'Ukraine ne dispose en réalité plus d'une marine.

Frapper le talon d'Achille Russe

Grâce à son système de guidage et de navigation sophistiqué, le missile Storm Shadow est adapté aux attaques de précision et doit, selon le fabricant, minimiser les dommages collatéraux.

On ne peut pour l'instant que spéculer sur l'usage exact qui en sera fait. Il est, toutefois, probable que l'Ukraine utilise les missiles pour attaquer les voies de ravitaillement et d'approvisionnement russes vers le front.

Celles-ci constituent, en effet, le talon d'Achille de la Russie. Grâce aux systèmes Himars américains, Kiev a réussi l'année dernière à attaquer efficacement les arsenaux russes. Mais l'armée de Vladimir Poutine a appris de ses propres erreurs et a déplacé les dépôts d'approvisionnement et les arsenaux plus loin des lignes de front.

Cela sera plus difficile avec les missiles de croisière britanniques. L'armée ukrainienne pourrait utiliser les missiles Shadow Storm pour attaquer des cibles plus éloignées. Le Kremlin devrait alors déplacer ses dépôts d'armes encore plus loin des lignes de front, ce qui rallongerait de nouveau les lignes d'approvisionnement. Conséquence: l'armée russe deviendrait moins flexible et aurait besoin de plus de temps pour réagir aux attaques ukrainiennes.

L'Ukraine aurait d'autres possibilités si elle parvenait à avancer jusqu'à la mer d'Azov lors d'une contre-offensive. La Crimée et le pont de Crimée seraient alors également à portée des missiles, un cauchemar stratégique pour le Kremlin. Mais l'efficacité dépend aussi du nombre de missiles que l'Occident peut fournir. Le gouvernement britannique ne s'est pas encore exprimé à ce sujet.

Pourquoi ces missiles n'arrivent que maintenant?

L'Occident a longtemps hésité à livrer des armes avec lesquelles l'Ukraine pourrait théoriquement lancer des attaques sur le territoire russe. Cela serait possible avec le Shadow Storm. Toutefois, Kiev aurait assuré aux dirigeants britanniques qu'elle n'attaquerait pas de cibles sur le territoire russe, comme l'a appris t-online de sources sécuritaires.

De plus, ce n'est qu'au début de l'année que l'on a testé la compatibilité du missile avec les avions de combat ukrainiens comme le Sukhoi Su-24. Le test a été positif, mais Kiev considère également la livraison des missiles de croisière comme une étape préliminaire à un éventuel soutien par des avions de combat F-16 de l'Ouest. Cette question fait l'objet de discussions depuis un certain temps déjà dans les cercles de l'Otan.

Entre-temps, l'utilité stratégique des missiles de croisière pour l'Ukraine semble l'emporter sur les risques. L'Ukraine dispose désormais de possibilités supplémentaires pour frapper l'armée russe de manière efficace, et jusqu'à présent, Kiev a toujours respecté les accords sur l'utilisation des systèmes d'armes occidentaux. Quoi qu'il en soit, les missiles britanniques devraient augmenter la probabilité que la contre-offensive ukrainienne prévue soit un succès. Mais pour cela, il faudrait probablement que d'autres pays suivent le mouvement et fournissent également des missiles de croisière.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)