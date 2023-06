L'Ukraine dispose actuellement d'une soixantaine de chars Leopard 2 (image d'illustration). Keystone

Moscou dit avoir détruit des chars Leopard, mais il y a un gros problème

Les autorités russes affirment mardi avoir détruit huit chars Leopard 2, fraîchement arrivés sur le champ de bataille ukrainien. Pour prouver ses dires, le Kremlin a même partagé une vidéo. Il n'aurait pas dû.

Plus de «International»

Les alliés occidentaux ont promis à l'Ukraine plusieurs dizaines de Leopard 2. Une soixantaine d'exemplaires de ce char d'assaut de conception allemande ont, pour l'heure, déjà été livrés, soit de quoi former deux bataillons blindés.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Considérés plus modernes et efficaces que les tanks russes, les Leopard sont restés pendant de longs mois au sommet de la wishlist de Kiev, avant que Berlin ne cède aux demandes répétées de Zelensky, en janvier dernier. A cause de leur supériorité technique, ils sont censés jouer un rôle majeur dans la vaste contre-offensive annoncée à plusieurs reprises par l'Ukraine, et qui semble enfin en train de démarrer.

Pour Moscou, ces tanks représentent donc naturellement une cible de haute importance. Un jour seulement après avoir été signalés pour la première fois sur le champ de bataille ukrainien, huit exemplaires auraient déjà été détruits. C'est, du mois, ce qu'a annoncé mardi le ministère russe de la Défense sur Telegram:

«Le 5 juin, le régime de Kiev a tenté une offensive dans sept directions. L'attaque a été stoppée et l'adversaire a subi des pertes importantes: plus de 1600 soldats, 28 chars, dont 8 Leopard et 3 AMX-10, ont été neutralisés.»

Pour prouver leurs dires, les autorités russes ont partagé une vidéo censée montrer «la destruction de véhicules blindés étrangers, y compris des chars Leopard». Des images d'assez mauvaise qualité, où l'on voit lesdits engins, réduits à de vagues silhouettes noires, exploser après avoir été touchés par des tirs.

Des «Leopard» dans le viseur des forces russes. Image: Ministère russe de la Défense/Capture d'écran

«Une honte»

Problème: selon plusieurs blogueurs militaires russes, les engins figurant sur la vidéo du ministère de la Défense ne sont pas des chars d'assaut, mais de tracteurs. L'un de ces influents observateurs du conflit, appelé «Military Informant» et suivi par plus de 560 000 personnes, observe sur sa chaîne Telegram:

«Ces véhicules ne ressemblent pas du tout à des chars. Ils rappellent surtout des moissonneuses-batteuses» Military Informant

«Il s'agit des moissonneuses-batteuses américaines John Deere des séries 9000 et 700, ainsi que du tracteur pulvérisateur John Deere 4830», poursuit le blogueur, images à l'appui, après une «comparaison détaillée». «Ces équipements sont très populaires en Ukraine».

Image: Telegram

Image: Telegram

«Nous ne savons pas pourquoi il était nécessaire de faire passer du matériel agricole pour des Leopard», se désole Military Informant. Et d'ajouter:

«C'est une honte, nous restons sans voix» Military Informant

D'autres blogueurs militaires russes ont également critiqué l'annonce du ministère de la Défense, la qualifiant de canular manifeste. Selon le blogueur nationaliste «Fighterbomber», il s'agit même d'images datant de l'année passée.

Ce n'est pas la première fois que Moscou exagère ses succès de manière manifeste dans ses annonces officielles. La Russie a affirmé à plusieurs reprises avoir détruit des lance-roquettes de conception américaine Himars, ce que Washington a toujours nié. Le bilan total des avions que les forces russes auraient abattu est bien plus élevé que le nombre d'appareils que l'Ukraine n'a jamais eu. (asi avec dpa)