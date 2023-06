Les forces ukrainiennes en action dans la région de Donetsk, où plusieurs attaques ont été lancées depuis dimanche. Keystone

La contre-offensive ukrainienne «a commencé»

Les forces ukrainiennes ont intensifié les frappes d'artillerie et les assauts terrestres dans plusieurs parties du front. Plusieurs indices montrent qu'il s'agit (très probablement) du début de la vaste contre-offensive prévue de longue date.

Après des mois de teasing et d'attente, il semblerait que la nouvelle contre-offensive ukrainienne soit enfin sur le point de démarrer. Kiev avait promis de lancer une vaste contre-attaque ce printemps dans l'objectif de reconquérir les territoires occupés par les Russes. Mais alors que l'été approche, l'opération se faisait toujours attendre. Jusqu'à maintenant. C'est ce qu'indiquent de nombreuses sources concordantes depuis dimanche.

«Au cours des dernières 48 heures, les combats se sont multipliés sur de nombreux secteurs du front, y compris ceux qui étaient relativement calmes depuis plusieurs mois» Le ministère britannique de la Défense sur Twitter

Selon plusieurs blogueurs militaires pro-russes, les affrontements se concentrent dans l'est du pays, notamment autour de la zone de Bakhmout, dans le nord de la région de Donetsk, ainsi que dans le sud de cette même région et dans la région de Zaporijia, plus à l'ouest.

Dans ces endroits, les forces ukrainiennes ont intensifié les frappes d'artillerie et les assauts terrestres. C'est le signe que la contre-offensive «a commencé», ont déclaré des responsables américains au New York Times. Ceux-ci se sont exprimés sur la base d'informations fournies par des satellites, qui ont détecté des mouvements croissants au sein des positions ukrainiennes.

Autre signal annonçant un probable début des opérations, des sources russes ont rapporté que Kiev a déployé des chars de conception allemande Leopard 2 dans la région de Donetsk. Ce serait une première, qui indique en outre que l'Ukraine utilise désormais ses soldats fraîchement formés par les pays de l'Otan.

«Nous passons à des actions offensives»

De leur côté, les responsables ukrainiens se montrent peu loquaces. Depuis quelques jours, les autorités de Kiev appliquent un strict régime de silence opérationnel, et invitent tout le monde à faire de même, dans l'objectif de préserver autant que possible l'effet de surprise. Un comportement qui pourrait également indiquer que la contre-offensive vient de démarrer.

Kiev a tout de même déclaré que des «actions offensives» sont actuellement en cours. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a écrit lundi sur Telegram: «Nous poursuivons la défense que nous avons commencée le 24 février 2022. Une opération défensive comprend tout, y compris des actions contre-offensives». Et d'ajouter:

«Par conséquent, dans certaines zones, nous passons à des actions offensives» Hanna Malyar

Hanna Malayar confirme que le secteur de Bakhmout est «l'épicentre des hostilités», tandis que «des combats d'importance locale se poursuivent». Plus tard dans la journée, elle a encore affirmé que, «malgré une forte résistance», les unités ukrainiennes ont progressé de plusieurs centaines de mètres dans «plusieurs directions».

Contrairement à Kiev, Moscou n'a pas tourné autour du pot. «En l'espace de trois jours, le régime ukrainien a lancé une offensive promise de longue date sur différents secteurs du front, concentrant à cette fin une grande quantité d'équipements et d'effectifs», a écrit mardi le ministère russe de la Défense. Le Kremlin précise que «toutes les tentatives d'attaque ont été déjouées», ce que les autorités ukrainiennes ont promptement nié.

Le ministère russe de la Défense a tout de même affirmé que «71 soldats ont été tués et 210 autres ont été blessés» en repoussant les troupes ennemies. Il s'agit d'un aveu inhabituel, Moscou ne communiquant que très rarement sur ses pertes.

Une mise en scène?

Bien que toutes les sources citées soient unanimes sur le fond, plusieurs observateurs appellent à la prudence. «Il est impossible de savoir exactement ce qui se passe, et c'est en partie voulu», rappelle le site spécialisé The War Zone. Son rédacteur en chef, Tyler Rogoway, écrit sur Twitter que «ce qui semble se passer peut très bien être conçu de cette manière, sans toutefois l'être vraiment». Autrement dit, il se peut que Kiev ait mis en scène ces attaques, peut-être pour confondre son adversaire.

Même approche prudente du côté du centre de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW). Si ce dernier écrit avoir «observé une augmentation de l'activité de combat dans différents secteurs de la ligne de front», il tient à préciser qu'il «ne spéculera pas sur l'intention, le poids ou l'objectif des opérations ukrainiennes». L'ISW précise:

«Une opération contre-offensive réussie peut prendre des jours, des semaines, voire des mois avant que son résultat ne devienne totalement clair, pendant lesquels des sources russes peuvent faussement prétendre l'avoir vaincue.»

Plus à l'est que prévu

En partant du principe que les attaques signalées depuis dimanche marquent effectivement le début de la contre-offensive, le New York Times fait remarquer qu'elles ont lieu plus à l'est qu'initialement prévu par de nombreux analystes.

Mais même en commençant par cette zone, les troupes de Kiev pourraient toujours tenter d'atteindre leur objectif idéal, poursuit le quotidien américain: se diriger vers le sud en direction de la mer d'Azov et couper le pont terrestre reliant la Crimée occupée à la Russie continentale.

Cela va prendre du temps. Ces premières opérations visent probablement à repérer les points faibles dans les positions russes, estiment les responsables américains interrogés par le New York Times. Il s'agit d'une stratégie américaine appelée «reconnaissance par la force», et qui devrait se poursuivre pendant plusieurs jours encore. En cas de succès, l'axe principal de la contre-offensive ukrainienne deviendrait alors de plus en plus évident.