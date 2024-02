Ce Russe réfugié en Suisse fournit des centaines de drones à l'Ukraine

La première guerre des drones

L'Ukraine recourt massivement aux drones dans la lutte contre les troupes russes. Les drones dits FPV sont généralement basés sur des modèles commerciaux qui ont été modifiés à des fins militaires. FPV signifie «First Person View», en français «vue à la première personne»: les appareils se pilotent via un casque et offrent une vision précise grâce à une caméra embarquée.Des grenades à main et d'autres charges explosives sont fixées aux engins volants afin de les utiliser ensuite comme drones kamikazes contre des positions ennemies. En raison de leur petite taille, ils sont difficilement repérables. Hormis les missions de destruction, ils sont également utilisés à des fins de surveillance et de reconnaissance.En décembre 2023, le ministre ukrainien de la transformation numérique, Mikhailo Fedorov, a déclaré dans une interview quepour les combattants sur le front. Il est certain qu'une course à l'armement technologique est en cours et que les choses s'activent aussi dans le domaine de la défense pour contrer de telles attaques.Les drones à longue portée sont tout à fait essentiels pour l'Ukraine, car ils permettent de lutter contre le ravitaillement militaire qui se déroule à l'arrière du front.