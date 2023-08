Vladimir Poutine renforce son «armée privée»

Le président russe est en train d'équiper sa garde nationale. Les protecteurs du Kremlin pourraient notamment recevoir des hélicoptères de combat.

La garde nationale russe, qui protège entre autres la capitale Moscou, doit être équipée d'armes lourdes. Le chef du Kremlin Vladimir Poutine aurait lui-même donné l'ordre de réarmer la «Rosgvardiya», rapportent les services secrets britanniques. Un ordre en ce sens aurait été donné dès vendredi. Auparavant, il avait été rapporté que le Parlement russe se penchait également sur des augmentations de dépenses pour de nouvelles sous-unités de la garde.

La Garde nationale est commandée par un ancien garde du corps de Vladimir Poutine, Viktor Solotov. Le rôle de cette unité dans la révolte du chef de Wagner Evgueni Prigojine est controversé. Viktor Solotov avait certes loué «l'excellente réaction» de la garde nationale. Mais en réalité, selon les services secrets britanniques, il n'y avait aucune preuve d'une intervention efficace de la troupe. Pourtant, c'est précisément pour faire face à de tels scénarios qu'elle a été créée.

Un renforcement de la garde nationale

Pour rappel, fin juin, Evgueni Prigojine avait appelé ses mercenaires à marcher sur Moscou. Une colonne s'est approchée à quelques centaines de kilomètres de la capitale. Lors des combats, un hélicoptère de combat russe, l'un des modèles les plus chers et les plus modernes, a été détruit. L'insurrection a finalement pris fin parce que la Biélorussie a déclaré avoir joué un rôle de médiateur et que les mercenaires se sont rendus en échange de la promesse d'un sauf-conduit. Une grande partie de l'équipement, y compris l'équipement lourd, a été transférée aux forces armées russes.

Viktor Solotov avait apparemment déjà demandé de l'artillerie et des hélicoptères de combat. Le fait que Moscou accède désormais à cette demande est, pour les services secrets britanniques, le signe qu'un rôle de la garde nationale doit être renforcé: elle doit assurer la sécurité du régime de Poutine.

Une sous-unité serait en train d'être mise en place

Selon le décret, la Garde nationale a été créée en 2016 pour protéger l'Etat et la sécurité publique. Elle ne fait pas partie des forces armées russes et est également appelée «l'armée privée de Poutine». Formellement, elle fait partie du ministère de l'Intérieur, mais le pouvoir de commandement appartient au président. Même si les missions officielles comprennent entre autres la lutte contre la criminalité, les experts supposent que Poutine utilise la troupe pour se protéger d'un coup d'Etat et lors de manifestations.

D'après des informations britanniques, plus de 200 000 personnes seraient désormais sous le commandement de Viktor Solotov. D'autres sources parlent de jusqu'à 340 000 soldats.

Selon des informations de Meduza, une sous-unité spécifique serait en train d'être mise en place à Moscou. Celle-ci pourrait notamment être engagée contre les attaques de drones. Dans la nuit de mardi à mercredi, de nouvelles informations ont fait état d'attaques de drones sur la capitale.

