L'Ukraine a une nouvelle stratégie pour piéger les missiles russes

La société espère présenter bientôt une version terminée de son prototype qui pourra être transportée et assemblée assez facilement sur le champ de bataille. Le but est de tromper les drones de reconnaissance et les satellites russes afin de les pousser à envoyer leurs précieux missiles sur les leurres ukrainiens.

Afin de réduire ces pertes, la société Temerland développe une nouvelle stratégie. Cette entreprise ukrainienne de technologie construit habituellement des robots télécommandés pour des applications militaires et civiles. Ceux-ci peuvent par exemple lancer des missiles ou être utilisés comme appareils de reconnaissance. Mais son nouveau projet est un peu plus ambitieux: il s'agirait de bâtir des faux chars Leopard 2 télécommandés.

«Si vous avez des blessés, tuez-les»: les Ukrainiens critiquent l'Otan

Les soldats ukrainiens font état de lacunes dans la formation que leur prodigue l'Occident. De nombreuses stratégies de l'Otan ne seraient pas applicables en Ukraine. Témoignages.

Depuis de nombreux mois, l'Ouest soutient les soldats ukrainiens en leur fournissant du matériel de guerre et en les formant. Peu après le début de l'agression russe, de nombreux pays européens ont proposé leur soutien, ont montré le fonctionnement des chars et des obusiers, et ont également donné des conseils sur la conduite de la guerre et la tactique. Mais cela n'est pas toujours bien perçu par les soldats de Kiev qui défendent activement leur pays.